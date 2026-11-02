NH농협 경기본부, 순직·공상 소방공무원 가족에 5000만 원 기부

NH농협은행 경기본부가 순직 소방공무원 유가족과 공상 소방공무원 자녀를 위해 따뜻한 나눔을 실천했다.

경기도소방재난본부는 2일 NH농협은행 경기본부가 소방공무원 가족 지원을 위해 기부금 5000만 원을 쾌척했다고 밝혔다.

▲순직·공상 소방공무원 가족 지원 기부금 전달식 ⓒ경기도소방재난본부

이번 기부는 도민의 생명과 안전을 지키다 순직하거나 현장에서 부상을 입은 소방공무원들의 헌신을 기억하고, 남겨진 가족과 부상 소방공무원 자녀들이 안정적인 일상을 이어갈 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

이날 오전 경기도소방재난본부에서 열린 전달식에는 김성록 NH농협은행 경기본부장과 양경석 경기도의회 안전행정위원장, 조인재 대한소방공제회 상임이사, 홍장표 경기도소방재난본부장 등 11명이 참석해 소방공무원과 가족을 위한 지원에 뜻을 모았다.

전달된 기부금은 대한소방공제회에 기탁돼 순직 소방공무원 유가족과 공상 소방공무원 자녀를 지원하는 데 사용될 예정이다.

특히 이번 나눔은 소방공무원의 희생과 헌신을 기억하는 데 그치지 않고, 그 가족들이 일상을 지켜갈 수 있도록 실질적인 도움을 전했다는 점에서 의미를 더했다.

경기도소방재난본부 관계자는 “누군가의 평범한 하루를 지키기 위해 현장으로 향했던 소방관에게도 그를 기다리는 소중한 가족이 있다”며 “그 헌신을 기억하는 가장 중요한 방법은 그 가족의 평범한 일상을 함께 지키는 일”이라고 밝혔다.

이어 “따뜻한 마음을 전해준 NH농협은행 경기본부에 감사드리며, 경기소방도 그 책임을 잊지 않겠다”고 전했다.