여주시 관상국화연구회, 강천섬에서 국화 전시회 개최

가을의 정취가 깊어지는 경기 여주 강천섬에서 형형색색의 국화를 감상할 수 있는 전시회가 열린다.

여주시는 오는 8일까지 강천섬 힐링문화센터에서 여주시 관상국화연구회 국화 전시회를 개최한다고 2일 밝혔다. 이번 전시회는 관상국화연구회 회원들이 한 해 동안 정성껏 가꾼 국화 작품을 시민들과 나누기 위해 마련됐다.

▲여주시 관상국화연구회 국화 전시회 현장 ⓒ여주시

전시장에서는 회원들이 직접 재배한 다양한 형태의 관상국화를 만나볼 수 있다. 국화 특유의 다채로운 색감과 아름다운 조형미가 어우러져 시민들에게 풍성한 볼거리를 선사할 예정이다.

여주시 관상국화연구회는 국화 재배기술을 익히고 회원 간 재배 경험을 공유하며 관상국화의 품질 향상과 재배기술 보급에 힘쓰고 있다. 이번 전시회는 회원들이 그동안 쌓아온 재배 노하우와 정성을 시민들과 나누는 자리이기도 하다.

여주시농업기술센터 관계자는 “회원들이 오랜 시간 정성을 들여 가꾼 국화 작품을 시민들에게 선보이게 되어 뜻깊다”며 “많은 시민이 전시회를 찾아 국화의 아름다움을 감상하고 가을의 여유를 느끼길 바란다”고 말했다.