하남시, 온세대 일자리박람회 성료…구직자 2000여 명 참여

청년부터 중장년, 경력보유여성까지 다양한 세대의 구직자와 기업이 한자리에서 만나는 취업의 장이 경기 하남에서 열렸다.

하남시는 지난달 30일 하남종합운동장 제2체육관에서 열린 ‘하남시 온세대·경기도 5070 일자리박람회’에 49개 기업과 구직자 2000여 명이 참여했다고 2일 밝혔다.

▲하남시 온세대 일자리박람회 현장 ⓒ하남시

이번 박람회는 하남시와 경기도, 경기도일자리재단, 하남고용복지플러스센터가 공동으로 마련했으며, 기존에 별도로 운영하던 하남시 일자리박람회와 경기도 5070 일자리박람회를 통합한 것이 특징이다. 청년과 여성 채용행사 기능까지 연계해 세대와 계층에 관계없이 다양한 취업 기회를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

행사에는 직접 참여기업 40개사와 간접 참여기업 9개사 등 모두 49개 기업이 참여했다. 현장에서는 롯데의료재단 보바스병원과 대우엘리베이터, ㈜경기상운 등이 구직자들과 직접 면접을 진행하며 인재 찾기에 나섰다.

채용 성과도 이어졌다. 현장면접에는 907명이 참여해 이 가운데 351명이 1차 서류전형에 합격했으며, 13명은 최종 채용이 확정됐다. 간접 참여기업에도 60명이 지원서를 제출해 기업별 후속 채용 절차를 앞두고 있다.

행사장에는 취업 준비를 돕는 다양한 부대 프로그램도 마련됐다. 퍼스널 컬러 진단과 면접 메이크업, 이력서 사진 촬영 등을 통해 구직자들이 면접 경쟁력을 높일 수 있도록 지원했다.

AI 진로진단·이력서 작성 지원 부스에서는 개인별 경력과 역량을 분석해 적합한 재취업 방향을 제시했으며, 경기도광역일자리센터의 커리어 코칭 부스에서는 전문가들이 이력서와 자기소개서를 살펴보고 맞춤형 취업 상담을 진행했다.

중소기업중앙회와 경기도일자리재단, 소상공인시장진흥공단, 하남고용복지플러스센터를 비롯해 청년지원센터, 여성경력이음터, 하남시장애인복지관 등 관계기관도 참여해 연령과 경력, 희망 직종에 따른 취업·창업 지원정책을 안내했다.

특히 이번 박람회는 연령에 따른 취업 장벽을 넘어 다양한 세대가 새로운 일자리를 찾는 기회가 됐다는 점에서도 눈길을 끌었다. 현장에 참여한 한 구직자는 “65세가 넘으니 일자리를 구하기가 쉽지 않았는데, 직접 면접을 볼 수 있는 자리가 마련돼 반갑고 감사하다”고 말했다.

이현재 시장은 “이번 박람회는 청년부터 중장년까지 취업을 희망하는 시민과 인재를 찾는 기업을 한자리에서 연결하기 위해 마련한 행사”라며 “현장에서 이뤄진 만남이 실제 취업과 채용으로 이어질 수 있도록 참여 구직자와 기업에 대한 사후 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.