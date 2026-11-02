10월의 마지막 밤 수놓은 '관저동 먹자웨이 야장축제' 성황리 마무리

▲지난 30일 열린 '관저동 먹자웨이 야장축제' 개막식에서 주요 내빈들이 축제의 시작을 알리는 테이프 커팅을 하고 있다 ⓒ대전 서구

대전 서구 관저동 일원에서 지역 상인들과 지자체가 손잡고 선보인 ‘관저동 먹자웨이 야장축제’가 많은 시민들의 호응 속에 성황리에 마쳤다.

서구는 지난 10월 30일과 31일 이틀간 진행된 이번 행사를 성공적으로 마무리했다고 2일 밝혔다.

이번 축제는 관저동 먹자골목 상인회가 올해 중소벤처기업부 지역상권육성사업 대상지로 선정됨에 따라 마련된 첫 행사다. 관저동 먹자골목 상인회와 상권기획자인 디앤씨컴퍼니가 주최·주관하고 중소벤처기업부, 대전시, 대전 서구, 소상공인시장진흥공단이 후원했으며 대전세종지방중소벤처기업청의 ‘코리아그랜드페스티벌’과 연계해 진행됐다.

축제 첫날 개막식에는 전문학 서구청장을 비롯해 강정수 서구의회 의장, 박승록 대전세종지방중소벤처기업청장, 이순필 관저동 먹자골목 상인회장 등이 참석했으며, 초청가수 한동근의 축하무대가 펼쳐졌다.

행사 기간 주무대에서는 마술쇼와 DJ공연, 라이브 무대가 열렸고, 관저문예회관 앞 서브무대에서는 마임·서커스와 재즈, 클래식, 퓨전국악 등 다채로운 공연이 이어졌다. 먹거리 부스와 플리마켓, 풍선·와펜 만들기 체험, 지역 전통주 시음 부스, 포토존 등에도 방문객들의 발길이 이어졌다.

서구는 향후 상인회, 상권기획자 등과 협력해 지역상권 육성사업을 지속적으로 추진하고 관저동 먹자골목을 ‘머물고 싶은 골목상권’으로 키워나갈 계획이다.

이순필 상인회장은 “상인들이 뜻을 모아 준비한 첫 축제에 많은 시민들이 찾아주셔서 감사드린다”며 “앞으로도 지역주민과 상인이 상생하며 찾고 싶은 관저동 먹자골목을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

전문학 서구청장은 “상인들이 한마음으로 준비한 축제에 많은 분들이 방문해주셔서 감사드린다”며 “이번 축제를 마중물로 골목상권의 활력을 키워나가도록 다양한 지원방안을 마련해 나가겠다”고 말했다.