강릉시 ‘제26회 한국문화관광해설사 전국대회’ 개최

강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 오는 3일까지 ‘제26회 한국문화관광해설사 전국대회’를 개최한다고 2일 밝혔다.
이번 대회는 한국문화관광해설사중앙협의회와 강원특별자치도 문화관광해설사가 공동 주최·주관하고, 문화체육관광부, 한국관광공사, 강원특별자치도, 강릉시가 후원한다.
행사 첫날인 2일에는 강릉컨벤션센터 B홀에서 강원특별자치도립무용단의 식전 공연과 함께 화려한 막을 올린다. 이어지는 ‘스토리텔링대회’에서는 전국 각 광역시·도별 검증을 거쳐 참가한 대표 해설사들이 무대에 올라 지역별 고유한 이야기를 들려주며 실력을 겨룬다. 우수 해설사에 대한 시상식도 마련된다. 저녁에는 ‘문화관광해설사의 밤’ 프로그램을 통해 전국 해설사 간 상호 교류와 화합을 도모하는 소통의 장이 펼쳐진다.
이튿날인 3일에는 컨벤션센터를 벗어나 강릉의 대표 역사·문화 공간인 오죽헌, 허균·허난설헌기념공원, 안목커피거리를 직접 탐방하는 관내 팸투어가 진행된다.
김중남 시장은 “무심코 지나칠 수 있는 문화유산에 깊이와 가치를 더하는 해설사분들이야말로 한국 관광의 참된 주인공”이라며, “전국에서 오신 해설사분들이 강릉의 멋과 매력을 느끼며 서로의 노하우를 나누는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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