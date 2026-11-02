경기소방, 전기차 화재·화학물질 누출 대비 복합재난 훈련 실시

경기도소방재난본부가 전기차 화재와 유해화학물질 누출 등 복합재난에 대비한 현장 대응 역량 강화에 나섰다.

경기도소방재난본부는 2일 용인시 기흥구 흥덕IT밸리에서 ‘2026년 경기도 긴급구조 종합훈련’을 실시했다고 밝혔다.

▲용인시 기흥구 흥덕IT밸리에서 진행된 ‘2026년 경기도 긴급구조 종합훈련’ 모습 ⓒ경기도소방재난본부

이날 훈련은 지하주차장에서 충전 중이던 전기차에 화재가 발생해 고층건축물로 확산되고, 인근 화학물질 저장탱크에서 유해화학물질까지 누출돼 다수의 사상자가 발생하는 상황을 가정해 진행됐다.

훈련에는 용인시를 비롯한 43개 기관에서 360여 명이 참여했으며, 소방헬기와 특수장비 등 장비 115대가 동원됐다. 오후 2시부터 약 1시간 30분 동안 진행된 훈련에서는 신속한 인명구조와 현장지휘, 관계기관 간 공동 대응체계 구축에 중점을 뒀다.

특히 재난 상황이 확대되는 과정에서 신속한 상황 전파와 기관별 임무 수행, 긴급구조지원기관 간 협력체계가 제대로 작동하는지를 집중적으로 점검했다. 여러 위험요인이 동시에 발생하는 상황에서도 현장 대응이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 실전 대응 능력을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

경기도소방재난본부 관계자는 “재난은 예고된 순서대로 발생하지 않으며, 하나의 사고가 또 다른 위험으로 이어질 수 있는 만큼 다양한 상황에 대한 철저한 대비가 필요하다”며 “관계기관과의 공동 대응체계를 면밀히 점검하고, 복합재난 상황에서도 신속한 판단과 유기적인 협력으로 도민의 생명과 안전을 지킬 수 있도록 현장 대응력을 높여 나가겠다”고 말했다.