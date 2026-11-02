인천시의회 AI행정혁신연구회, 서울AI재단 방문 공공행정 혁신 사례 탐방

인천광역시의회 의원연구단체인 ‘인천AI행정혁신연구회’(대표의원 이범석)는 2일 서울AI재단을 방문해 인공지능(AI) 기반 공공행정 혁신 사례를 살펴보고 인천시 적용 방안을 논의했다.

인천시의회에 따르면 이날 방문에는 이범석 대표의원을 비롯해 이강구·이미옥 의원 등이 참석해 서울시의 AI 행정서비스 도입과 시민·교육 분야 활용 사례를 확인했다.

▲‘인천AI행정혁신연구회’ 서울AI재단 방문 기념촬영 ⓒ인천광역시의회

서울AI재단은 AI 행정서비스 도입을 위한 컨설팅과 맞춤형 모델 개발, AI·데이터 기반 정책 분석 등을 수행하는 서울시 AI 행정 전문기관이다. 특히 ‘서울AI브리지’를 통해 AI 도입 검토부터 서비스 개발과 실증, 확산까지 지원하고 있다.

연구회 의원들은 서울의 추진 사례를 바탕으로 인천시 행정업무에 적용할 수 있는 분야와 시민 체감형 AI 정책을 논의했다. 아울러 공직자의 AI 활용 역량 강화와 시민·학생의 AI 접근성 확대, 안전하고 책임 있는 AI 활용체계 구축의 필요성에도 공감했다.

이범석 대표의원은 “AI 행정혁신은 기술 도입에 그치는 것이 아니라 실제 행정 현장에서 시민에게 어떤 변화를 가져오는지가 중요하다”며 “앞으로도 다양한 AI 정책 현장을 찾아 인천의 행정 여건과 시민 수요에 맞는 혁신 방안을 연구하겠다”고 말했다.