전북은행, 모바일 앱 '쏙뱅크' 개선 위한 고객제안 이벤트 진행

▲'쏙뱅크'의 서비스 개선을 위한 '내 생각이 쏙! 함께 만드는 쏙뱅크' 고객제안 이벤트 이미지.ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행(은행장 박춘원, 이하 전북은행)이 2일부터 오는 12월 1일까지 모바일 금융 플랫폼 '쏙뱅크'의 서비스 개선을 위한 '내 생각이 쏙! 함께 만드는 쏙뱅크' 고객제안 이벤트를 진행한다.

전북은행은 2일 이번 이벤트는 고객이 쏙뱅크 이용 과정에서 겪은 불편사항과 새로운 기능 아이디어를 폭넓게 수렴해 보다 편리한 디지털 금융 환경을 조성하고자 마련됐다고 밝혔다.

참여 대상은 응모일 기준 만 19세 이상의 쏙뱅크 가입 고객으로, 쏙뱅크 앱 내 이벤트 페이지를 통해 1인당 최대 3건까지 제안할 수 있다.

제안 분야는 '찾기가 쉬워요', '쓰기가 불편해요', '이해하기 어려워요', '이런 게 있으면 좋겠어요' 등 총 4개 영역으로 구성됐다.

전북은행은 제출된 제안의 구체성과 개선 아이디어, 기대효과, 실현 가능성 등을 종합 심사해 총 45명의 우수 제안자를 선정할 예정이다.

우수 제안자에게는 롯데백화점 10만 원 상품권(5명), 배달의 민족 5만 원 모바일 상품권(10명), GS편의점 1만 원 모바일 상품권(30명)이 각각 제공된다.

선정된 우수 제안은 관련 부서의 검토를 거쳐 실제 쏙뱅크 서비스 개선 과제에 반영된다.

전북은행 관계자는 "고객이 느끼는 작은 불편과 일상 속 아이디어가 더 나은 금융 서비스를 만드는 출발점"이라며 "앞으로도 고객의 목소리를 적극 반영하며 고객과 함께 쏙뱅크를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.