[속보] 北 김여정, 바이낸스 사태 또 언급 "선택지에 대화 있지만 반드시 국가이익과 동일은 아냐"

김여정 북한 노동당 총무부장이 4일 담화를 통해 바이낸스 해킹 배후로 북한이 거론된 데 대해 재차 반발하며 이를 "미국의 악의적 기도"로 규정했다.

김 부장은 아울러 이번 사태를 두고 미국과 '대화'에 관한 북한 입장을 거론했다.

이날 <조선중앙통신>에 따르면 김 부장은 담화에서 "지금 미국이 지속적으로 발신해오는 우리 국가에 대한 적대적 신호는 우리로 하여금 미국이라는 실체에 대해 여러 측면에서 재고하도록 하고 있다"며 "평화수호를 위한 선택지에는 분명 대화가 포함되여 있지만 이는 우리에게 있어서 국가이익과 반드시 동일시되는 것이 아니다"라고 밝혔다.

미국이 바이낸스 사태 등을 두고 북한을 적대할 경우 미국과 '대화' 선택지를 재고하겠다는 입장으로 풀이된다.

김 부장은 바이낸스 해킹 사건을 두고는 "우리는 '바이낸스' 해킹사건을 그 어떤 우연적이고 돌발적인 사고나 고립된 사안으로 보지 않으며 워싱톤의 변함없는 대조선 적대시정책의 연장선에서 고찰하고 있다"고 언급했다.

또 "분명히 이번 사건을 악용하여 모종의 정략적 수익을 얻으려던 미국의 악의적 기도는 정치적 부작용을 낳고 있다"고 주장했다.

미국이 북한 적대 정책으로 이 사건을 이용하는 것 아니냐는 주장인 셈이다.

김 부장은 "우리는 이미 미국의 대조선 적대시정책 포기가 모든 문제 해결의 대전제이며 기본 열쇠라는 데 대해 한두 번만 밝히지 않았으며 그러한 맥락에서 볼 때 확실히 미국의 이번 행위가 역행성 행보라는 것은 두말할 여지도 없다"고도 했다.

김 부장은 이어 "(미국은) 대화에 대해 이야기하지만 대결정책을 포기하지 않으려 하며, 평화에 대해 논하지만 전쟁연습과 군사동맹 강화를 무엇보다 선호하며, 관계 개선에 대해 설교하지만 상대방의 주권과 권익에 대한 존중을 회피"한다며 "이러한 비신뢰적이고 적대적인 사람들과 마주 앉을 필요가 없다는 것이 우리의 명백한 입장"이라고 강조했다.

아울러 김 부장은 "조선민주주의인민공화국에 대한 미국의 적대시정책 실행에서 새로운 기록들이 세워지고 있는 오늘의 현실에서 우리의 반사적 대응에서도 새로운 기록들이 창조되여야 마땅하다"고 언급했다.

앞서 김 부장은 지난 2일 담화에서는 보다 직접적으로 바이낸스 해킹 사태와 관련해 북한의 무관함을 강조한 바 있다.

지난 담화에서 김 부장은 바이낸스 해킹 사태는 "미국의 정치적 도발"이며 북한이 배후라는 내용은 "황당무계한 낭설"이라고 주장했다.

미 연방수사국(FBI)과 주요 블록체인 업체 등이 북한을 이번 사태 배후로 지목한 데 대해 도널드 트럼프 미국 대통령은 "북한과 이 문제에 대해 이야기할 것"이라고 말한 바 있다.

이런 상황에서 김 부장은 미국을 향해 '대화'를 위한 조건을 이번 담화에서 제시한 것으로 풀이된다.

아울러 김 부장과 같은 최고위급이 바이낸스 사태를 두고 이례적으로 짧은 기간에 두 차례에 걸쳐 담화를 낸 것은 북한이 이번 사태를 엄중히 보고 있다는 신호로도 읽힌다는 평가도 나온다.