안민석 "교육현장의 목소리를 정책으로 완성하겠습니다"

9월 17일부터 10월 30일까지 31개 시·군 찾아 ‘학부모 타운홀 미팅’ 진행



교육격차 해소·체험활동 활성화·과대학급 해소 등 10대 과제 해결책 마련 약속

▲2일 경기도교육청 출입기자단과의 차담회에서 ‘10대 교육 해법’과 향후 정책 추진 방향을 발표 중인 안민석 경기도교육감. ⓒ프레시안(전승표)

"공교육이 회복되지 않으면, ‘경기교육 대전환’은 불가능 합니다."

안민석 경기도교육감이 학부모들과의 만남을 통해 파악한 교육현장의 다양한 문제점에 대한 해법 마련을 통해 ‘경기교육 대전환’의 실현을 약속했다.

안 교육감은 2일 경기도교육청 출입기자단과의 차담회에서 ‘찾아가는 교육감실 - 학부모 타운홀 미팅’을 통해 마련한 ‘10대 교육 해법’과 향후 정책 추진 방향을 발표했다.

앞서 안 교육감은 지난 9월 17일부터 지난달 30일까지 44일간 도내 25개 교육지원청을 중심으로 31개 시·군의 학부모 6000여 명을 비롯해 교육장 등 교육 관계자와 시장·군수 등 각 지자체 관계자들과 직접 만나 대화하는 시간을 가졌다.

이를 통해 각 지역별로 서로 다른 교육환경 및 그로 인해 발생하고 있는 다양한 문제들에 대해 논의한 안 교육감은 공통된 과제에 대한 10가지 해법을 제시했다.

안 교육감이 내놓은 해법은 △교육격차 해소 △디지털 디톡스 △체험활동 제개 △과밀학급 대응 △소규모학교 지원 △특수교육과 손난로 교육 △교사 행정업무 경감 △학생 통학 지원 △교복 비리 근절 △학부모 지원과 협력에 대한 것이다.

그는 우선 경기남·북부간 교육격차와 지역 내 구도심과 신도시간 교육격차를 해결할 수 있는 근본적 해결책으로 교장의 책임 있는 학교 운영을 꼽았다.

도교육청의 ‘교육공무원인사관리 세부기준’상 교장의 정기 전보는 한 학교에서 최대 5년 동안 근무한 자를 대상으로 이뤄지지만, 현재는 2년 이상 근무한 경우에도 전보가 가능해 대다수 교장들이 2년의 임기만 채우는데 그치면서 학교의 발전을 위한 적극적인 노력이 부족하다는 문제의식에 따른 것이다.

이에 따라 안 교육감은 내년 3월 1일자 ‘교육전문직·공립 교원 인사’부터 우선 같은 시·군 내에서 이뤄지는 전보에 대해서는 동일 학교에서 4년 이상 근무한 경우에만 가능하도록 함으로서 교장이 학교경영 계획일 일관되게 추진하고, 교장의 교체로 인한 교육활동의 단절을 최소화 해 학교경영의 안정성을 확보할 방침이다.

실제 도교육청은 이를 위해 지난달 28일 이 같은 내용이 담긴 ‘경기도교육공무원 인사관리 세부기준 66차 개정안’을 공고한 상태다.

▲2일 경기도교육청 출입기자단과의 차담회에서 ‘10대 교육 해법’과 향후 정책 추진 방향을 발표 중인 안민석 경기도교육감. ⓒ경기도교육청

안 교육감은 "좋은 학교는 좋은 교장이 만든다는 사실은 만고의 진리로, 교장이 학교의 발전과 학생들의 역량 강화를 위해 적극적인 활동을 할 수 있도록 구조적인 혁신이 필요하다"며 "이 같은 인사 혁신을 통해 교장의 책임과 권한이 강화된다면, 교육격차 해소에 결정적인 역할을 하게 될 것"이라고 설명했다.

이어 "더욱이 이처럼 교장의 역할이 중요함에도 그동안 교장의 역할과 임무에 대해 정리돼 있는 가이드북조차 없는 상황"이라며 "올 크리스마스 이전까지 현직 교육장들을 통해 경기도에서의 교장의 역할과 길을 명시한 책을 출판해 앞으로 교장들의 교육격차 해소 및 공교육 회복을 위한 노력을 지원할 것"이라고 덧붙였다.

또 학생들의 ‘디지털 디톡스’를 위해 ‘폰-프리(Phone-Free) 문화’ 및 ‘RAS 경기 문예체 교육(독서·Reading, 예술문화·Arts, 체육활동·Sports)’과 중학생까지의 생성형 인공지능(AI) 금지 등의 정책을 추진할 계획이다.

그는 행정 부담 및 안전사고 발생 시 책임 여부 등으로 위축된 현장체험학습이 다시 활성화 돼 학생들에게 다양한 교육적 경험의 기회를 제공하기 위해 내년부터 교육지원청이 안전·전앉행정업무를 전담하도록 하고, 현장의 우려와 고충을 근본적으로 해소하기 위해 관련법의 개정 등 제도적 장치 마련을 위해 직접 나설 예정이다.

이 밖에도 지역사회와의 벽깨기를 통해 ‘과대학급 해소’와 ‘안심에듀버스 확대’ 및 ‘학부모 지원 확대’ 등도 완성할 구상을 전했다.

특히 교복의 질은 높이면서도 가격을 낮추는 방안 마련 및 업체간 담합 등 교복과 관련된 비리를 근절하기 위해 총력을 기울여 수 년째 논란이 되고 있는 교복 문제의 해결도 공언했다.

안 교육감은 "오늘 제시한 10대 교육 해법은 각 사안별 담당 부서 및 교육지원청을 통해 구체화 한 뒤 지역별 여건에 맞춰 정책에 반영할 계획"이라며 "앞으로 교육장과 교장을 비롯해 각 지자체장과의 타운홀 미팅도 진행할 예정으로, 현장에서 제시된 의견을 말로만 끝내지 않고, 실제 교육의 변화를 체감할 수 있도록 경기교육을 대전환 하겠다"고 말했다.