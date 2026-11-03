산은인프라자산운용 전주사무소 개소...제3 금융중심지 지정 동력 강화

산은인프라자산운용이 2일 전북자치도 혁신도시에 전주사무소를 열고 본격적인 업무에 들어갔다.

이번 개소는 민간 금융기관 한 곳이 더 늘어난 데 그치지 않고, 대체투자와 대형 인프라 프로젝트 금융(PF)을 이끌 거점을 도내에 확보했다는 점에서 전북 금융 생태계의 외연을 넓히는 계기로 평가된다.

전주사무소는 국민연금공단과 현장 중심의 소통 체계를 강화해 투자 협력의 토대를 다지고, 그간 축적한 PF 역량과 노하우를 바탕으로 지역 금융 경쟁력을 끌어올릴 계획이다.

특히 인프라 투자 분야에서 쌓아온 산은인프라자산운용의 전문성은 전북특별자치도가 역점을 두고 있는 인공지능(AI), 반도체, 미래 에너지 등 첨단산업 기반시설 확충에 힘을 보태고, 도민이 피부로 느낄 수 있는 지역경제 활성화의 마중물이 될 것으로 기대를 모은다.

이와 관련 전북에 둥지를 튼 금융기관은 산은인프라자산운용을 포함해 총 41곳으로 늘었다. 공적 연기금인 국민연금공단 기금운용본부를 축으로 민간 운용사와 수탁은행, 사무관리사, 인프라 전문 운용사 등이 잇따라 합류하면서 지역 금융 생태계가 단단해지고 있다.

전북특별자치도는 산은인프라자산운용의 PF 역량과 정책금융 노하우가 지역 미래산업 성장으로 이어지도록 적극 뒷받침할 방침이다. 아울러 금융기관 집적 성과를 발판 삼아 전북국제금융센터(JIFC) 건립과 공공기관 추가 이전, 제3금융중심지 지정 등 핵심 과제에도 속도를 낸다는 구상이다.

이원택 전북특별자치도지사는 “41개 금융기관이 도내에 자리 잡으며 전북의 금융지도가 날마다 새롭게 그려지고, 자생적 생태계도 탄탄히 갖춰지고 있다”며 “도민이 체감할 수 있는 지역경제 활성화라는 결실로 이어지도록 최적의 비즈니스 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

이날 개소식에는 이원택 전북특별자치도지사와 김성주 국민연금공단 이사장, 박상진 한국산업은행 회장, 이준성 산은인프라자산운용 대표이사 등이 참석했다.