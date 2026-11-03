이원택 전북도지사 “국가예산 삭감 신속 대응…중소기업 피지컬 AI 지원”

전북특별자치도가 2027년 국가예산 확보를 위한 국회 심사 대응과 도내 중소제조기업의 피지컬 AI 도입 지원에 나선다.

전북도는 2일 이원택 도지사 주재로 간부회의를 열고 국가예산 확보 전략과 일자리 정책, 인공지능(AI) 육성계획 등 주요 현안을 점검했다.

이 지사는 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 앞두고 “심사 자료를 입수하는 즉시 삭감 동향을 파악해 신속히 대처하고, 증액이 필요한 사업은 부처와 기획예산처가 수용할 수 있도록 설득 활동을 병행해달라”고 주문했다.

중소제조기업의 피지컬 AI 확산과 관련해서는 “전북이 가진 선도 역량이 도내 중소기업의 실질적인 생산 혁신으로 이어져야 한다”며 “기업별 수준에 맞춰 데이터 확보부터 AI·로봇 도입까지 맞춤형으로 밀착 지원하라”고 지시했다.

AI 육성계획에는 자동차·기계·농생명 등 지역 주력산업의 AI 전환을 통한 생산성 향상과 핵심 인프라를 연계한 혁신 생태계 구축 방안을 담도록 했다.

일자리 분야에서는 연구용역과 별개로 내년도 예산 편성에 반영할 자체 정책과 사업을 검토하고, 발굴한 과제가 실제 도민의 일자리 지원으로 이어지도록 추진할 것을 당부했다.

농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획에 대해서는 정부 정책 변화와 시군별 특성을 반영해 향후 농촌개발 사업에 대비하도록 했다.

겨울철 화재·산불 대책도 점검했다. 이 지사는 취약시설과 산림 인접 지역 합동점검, 피난 약자 대피계획 확인, 관계기관 간 24시간 상황 공유 등을 강조했다.

이 지사는 “지역 산업의 혁신성장이 도민 일자리 창출로 이어지는 선순환 경제 생태계를 만들어야 한다”며 간부 공무원들의 책임 있는 현안 대응을 주문했다.