경기대, ‘2026 AI-Powered KGUPC’ 개최

경기대학교는 ‘2026 AI-Powered KGUPC(경기대학교 프로그래밍 경진대회)’를 개최했다고 2일 밝혔다.

▲경기대학교가 주최한 ‘2026 AI-Powered KGUPC'가 진행 중인 모습. ⓒ경기대학교

경기대 SW중심대학사업단이 주최하고, 경기대 컴퓨터공학부 학생회 ‘AIC:ON’과 학술동아리 ‘SOLUTIO’가 공동 주관한 이번 대회에는 프로그래밍과 알고리즘에 관심 있는 전국 10개 대학의 학생들이 참가했다.

참가자들의 숙련도에 따라 △초급(Beginner) △심화(Advanced) 등 2개 부문으로 나뉘어 진행된 대회에서 참가자들은 ICPC(국제 대학생 프로그래밍 경진대회) 스타일의 알고리즘 문제 해결을 두고 서로의 실력을 겨뤘다.

경기대 관계자는 "지난해 열린 제1회 대회는 경기대 재학생 중심으로 진행됐지만, 올해는 여러 대학의 학생들이 참가해 전국 대학 간 학술 교류의 폭을 넓혔다는 점에서 의미가 크다"며 "학생들이 실전 프로그래밍 역량을 마음껏 발휘하고, 서로 자극을 받으며 성장하는 계기가 된 시간이었길 바란다"고 말했다.