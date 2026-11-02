경동대, 축제기간 중 ‘찾아가는 대학 e스포츠대회’ 개최

경동대학교는 지난달 28일 메트로폴캠퍼스에서 ‘찾아가는 대학 e스포츠대회’를 개최했다고 2일 밝혔다.

행사는 문화체육관광부와 경동대가 공동 주최하고, 한국이스포츠협회(kespa)와 경동대 스포츠마케팅학과 주관으로 진행됐다.

ⓒ경동대

한국이스포츠협회는 2000년 2월 29일 설립된 문화체육관광부 인가단체로, 국내 e스포츠 저변 확대와 국제교류, 선수·팀 권익 증진을 위해 대회 운영과 국가대표 파견, 학교 e스포츠 활성화 등을 추진하고 있다.

문화체육관광부, 라이옷게임즈(RIOT GAMES), 넥손(NEXON), 양주시e스포츠협회가 후원사로 참여했다.

경기는 롤(LOL. League Of Legends)과 FC 온라인 경기 두 종목이었다.

이번 대회 예선은 지난 달 24일 온라인으로 진행된 바 있다.

대학축제 중 메트로폴캠퍼스 청사종합체육관에서 진행된 이날 경기장에는 경기 외 다양한 e스포츠도 전시돼 학생들의 관심을 끌었다.

ⓒ경동대

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경기 결과 롤(LOL) 우승은 ‘내후년반오십’팀(박지현, 조현성, 강류, 김민성, 이상보)이 차지했다.

또 FC 온라인은 김형기(스포츠마케팅학과) 학생이 같은 과 후배 오유찬과 연장전 접전 끝에 신승했다. 경기를 관람한 학생들은 온라인축구의 짜릿함에 깊이 빠져들었다.

이날 e스포츠대회를 개최한 경동대 스포츠마케팅학과(학과장 이용준)는 스포츠(e스포츠 포함) 이벤트 전문가 양성도 학과 목표 중 하나로 삼고 있다.

학교 관계자는 “최근 e스포츠 인기를 감안한 것”이라며 “이번 e스포츠대회 개최 경험을 바탕으로 향후 고교리그 개최도 준비 중”이라고 말했다.