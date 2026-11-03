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경찰, '5·18은 DJ 세력, 북한 주도 내란' 전한길, 허위사실로 공소청에 넘겨
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경찰, '5·18은 DJ 세력, 북한 주도 내란' 전한길, 허위사실로 공소청에 넘겨

허환주 기자  |  기사입력 2026.11.03. 04:58:15

경찰이 5·18민주화운동에 북한이 개입했다고 발언한 혐의를 받는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨를 공소청에 넘겼다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 지난달 30일 전씨를 5·18민주화운동등에관한특별법 위반 혐의로 서울중앙지방공소청에 송치했다.

전씨는 지난 4월 22일 자신의 유튜브 채널 '전한길 뉴스'에서 5·18민주화운동에 북한이 개입했다는 취지의 허위사실을 유포한 혐의를 받는다.

전씨는 방송에서 "5·18은 DJ 세력, 북한이 주도한 내란"이라며 "실제로 북한 사람들이 내려왔고 제가 아는 사람의 아버지도 그때 내려왔던 인물이더라"고 발언한 것으로 알려졌다.

지난해 10월에는 자신이 운영하는 유튜브 채널에서 이 대통령이 대장동 사업으로 확보한 비자금을 해외에 은닉했다고 주장한 것에 이어 이 대통령과 김현지 대통령비서실 제1부속실장 사이에 혼외자가 있다는 등의 발언을 해 더불어민주당 등으로부터 고발당했다.

경찰은 지난 4월 정보통신망법 위반(명예훼손)과 전기통신기본법 위반 혐의로 구속영장을 신청했으나 법원은 "증거인멸 및 도망 염려가 있다고 보기 어렵다"며 기각했다.

▲ 극우 유튜버 전한길 씨가 8월 15일 서울 광화문 광장에서 열린 '국민저항권 8.15 광화문 1000만 국민대회'에 참석해 연설하고 있다. ▲유튜브 채널 '전광훈TV' 갈무리
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허환주

허환주 기자

메일보내기kakiru@pressian.com

2009년 프레시안에 입사한 이후, 사람에 관심을 두고 여러 기사를 썼다. 2012년에는 제1회 온라인저널리즘 '탐사 기획보도 부문' 최우수상을, 2015년에는 한국기자협회에서 '이달의 기자상'을 받기도 했다. 현재는 기획팀에서 일하고 있다.

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