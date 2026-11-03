아산 음봉고 설립 확정…2030년 3월 개교

▲충남교육청사 ⓒ프레시안 DB

충남 아산시 음봉면에 고등학교가 신설된다.

충남교육청은 가칭 ‘음봉고등학교’ 설립안이 교육부의 ‘2026년 정기 4차 중앙투자심사’를 최종 통과했다고 밝혔다.

음봉고는 일반학급 36개와 특수학급 3개 등 총 39학급 규모로 설립되며, 2030년 3월 개교할 예정이다.

아산지역은 산업단지 조성과 대규모 도시개발에 따른 인구유입으로 학생 수가 증가하면서 고등학교 과밀 문제가 지속돼 왔다.

특히 음봉면에는 고등학교가 없어 학생들이 인근 지역 학교로 장거리 통학을 해야 하는 불편을 겪어 왔다.

이번 학교 신설로 지역 고교 과밀 문제를 완화하고 학생들의 통학 여건도 개선될 것으로 기대된다.

충남교육청은 지난 7월 이병도 교육감 취임 이후 음봉고 설립을 주요 현안으로 추진해왔다.

당초 계획보다 중앙투자심사 일정을 앞당겨 지난 10월 심사에 상정했으며, 아산시와 충남도의회, 학교설립추진위원회, 시행사, 지역주민 등과 협력해 학교 신설을 준비했다.

이병도 충남교육감은 “학교용지 확보와 행정지원 등 여러 방면에서 협력해준 관계기관에 감사드린다”며 “2030년 3월 개교까지 철저히 준비하고 관계기관과 지속적으로 소통하겠다”고 말했다.

이어 “최상의 교육시설과 환경을 갖춘 지역 명문학교로 개교할 수 있도록 교육청의 모든 역량을 집중하겠다”고 강조했다.