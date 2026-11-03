‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에 맞춰 결제금액의 5% 캐시백 지급

▲경산시, '2026 코리아 그랜드 페스티벌' 맞아 경산사랑카드 5% 캐시백 지급 안내 포스터ⓒ경산시 제공

경북 경산시는 ‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에 맞춰 오는 5~15일까지 경산사랑카드 결제금액의 5%를 캐시백으로 지급한다고 밝혔다.

이번 행사는 전국 단위 소비촉진 행사와 연계해 시민들의 물가 부담을 덜고, 지역 내 소비를 유도함으로써 소상공인의 매출 증대와 지역상권 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.

행사 기간 경산사랑카드 가맹점에서 경산사랑카드로 결제하면 개인별 최대 1만 5천 원까지 결제금액의 5%를 캐시백으로 돌려받을 수 있다.

예를 들어 10만 원을 결제하면 5천 원의 캐시백 혜택을 받을 수 있고 최대 30만 원까지 결제 혜택이 제공된다.

경산시는 이번 행사를 통해 경산사랑카드 이용을 촉진하고, 시민들의 소비가 지역 소상공인의 매출 회복으로 이어질 수 있도록 적극 홍보할 계획이다.

조현일 경산시장은 “이번 캐시백 지원이 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 소상공인에게 힘이 되길 바란다”며 “시민 여러분께서 경산사랑카드로 우리 동네 가게를 이용하며 지역경제에 활력을 더해주시길 부탁드린다”고 말했다.