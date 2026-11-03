‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에 맞춰 결제금액의 5% 캐시백 지급

경북 경산시는 ‘2026 코리아 그랜드 페스티벌’ 기간에 맞춰 오는 5~15일까지 경산사랑카드 결제금액의 5%를 캐시백으로 지급한다고 밝혔다.
이번 행사는 전국 단위 소비촉진 행사와 연계해 시민들의 물가 부담을 덜고, 지역 내 소비를 유도함으로써 소상공인의 매출 증대와 지역상권 활성화를 도모하기 위해 마련됐다.
행사 기간 경산사랑카드 가맹점에서 경산사랑카드로 결제하면 개인별 최대 1만 5천 원까지 결제금액의 5%를 캐시백으로 돌려받을 수 있다.
예를 들어 10만 원을 결제하면 5천 원의 캐시백 혜택을 받을 수 있고 최대 30만 원까지 결제 혜택이 제공된다.
경산시는 이번 행사를 통해 경산사랑카드 이용을 촉진하고, 시민들의 소비가 지역 소상공인의 매출 회복으로 이어질 수 있도록 적극 홍보할 계획이다.
조현일 경산시장은 “이번 캐시백 지원이 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 소상공인에게 힘이 되길 바란다”며 “시민 여러분께서 경산사랑카드로 우리 동네 가게를 이용하며 지역경제에 활력을 더해주시길 부탁드린다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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