원광대 치대생 2명, 치과용 마취주사기 개선 기구 개발·특허 출원

▲(왼쪽부터)이은서, 송승민 학생 ⓒ원광대학교

원광대학교는 치과대학 본과 4학년 이은서·송승민 학생이 기존 마취주사기의 단점을 개선한 기구를 개발했다고 3일 밝혔다.

기존 치과용 마취주사기는 엄지손가락으로 피스톤을 밀어 약물을 주입하는 방식으로 조직 밀도가 높은 부위에서는 상당한 힘이 필요해 손가락에 피로가 쌓이고 마취액을 일정한 속도로 주입하기 어렵다는 한계가 있다.

두 학생은 이를 개선하기 위해 직선운동을 회전운동으로 바꾸거나 지렛대와 도르래를 활용하는 방식을 검토했으며 용수철과 라쳇, 토크 조절 등 공학적 원리를 학습해 실제 기구에 적용했다.

이은서 학생은 "임상실습 중 마취주사기에 긴장하는 환자들과 주사 과정에서 많은 힘을 사용해야 하는 술자의 어려움을 보며 기구 개선의 필요성을 느꼈다"고 말했다.

송승민 학생은 "이번 경험을 통해 일상적인 불편함도 새로운 발명의 출발점이 될 수 있다는 사실을 배웠다"며 "앞으로도 치과의사와 환자 모두에게 도움이 되는 의료기구를 개발하고 싶다"고 전했다.

연구를 지도한 유형근 교수는 "앞으로도 학생들이 임상과 연구는 물론 의료산업 분야에서도 역량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.