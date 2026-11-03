한국산업단지공단, ‘2026년 재난대비 상시훈련’ 실시

한국산업단지공단(이하 산단공단)은 3일 부산녹산국가산업단지 내 화학업체에서 유해화학물질 누출 및 화재 사고에 대비한 ‘2026년 재난대비 상시훈련’을 실시했다고 밝혔다.

산단공단은 재난관리책임기관으로서 '재난 및 안전관리 기본법' 제35조에 따라 산업단지 재난 대응역량 강화를 위한 훈련을 매년 실시하고 있다.

이번 훈련은 낙동강유역환경청, 부산강서소방서, 한국환경공단 등 유관기관과 입주기업 관계자 등이 참여, 유해화학물질 누출 상황을 가정해 진행됐으며 민관 합동 초동 대응 체계를 점검하기 위해 마련됐다.

훈련은 공장 내 톨루엔(Toluene) 이송 배관 파열로 유해화학물질이 누출되고, 연이어 화재가 발생한 복합 재난 상황을 가정해 진행됐다.

실제 현장에서 화재 진압과 누출을 차단하는 ‘기동훈련’과 비상대응지휘통제실을 가동하는 ‘도상훈련’을 동시에 전개함으로써 실전성을 높였다.

현장에서는 자위소방대의 초기 화재 진압 및 근무자 대피 유도를 시작으로, 2차 환경 오염 방지를 위한 우수로 자동 누출차단장치 점검 및 방호안전반의 누출원 차단 조치가 신속하게 이루어졌다.

지휘본부에서는 산단공단이 자체 연락망인 ‘알림톡’을 활용해 인접한 입주기업들에게 사고 발생 사실과 현장 접근 자제 등 안전 유의사항을 즉각 전파하는 훈련을 집중적으로 실시했다.

공단은 지역본부와 본사 간의 신속한 보고 체계를 가동하고, 소방서 및 환경청 등 수습 기관에 현장 정보를 적극 제공하며 유기적인 협업 체계를 점검했다.

한편 산단공단은 상반기 풍수해 대비 안전한국훈련에 이어 하반기 화학사고 대비 상시훈련을 실시하는 등 재난 유형별 특성을 반영한 훈련을 통해 산업단지의 재난대응 역량을 강화하고 있다.

김대자 한국산업단지공단 이사장은 “산업단지 내 복합 재난의 피해를 최소화하려면 사고 초기 유관기관과 입주기업의 신속한 합동 대응과 정확한 상황 전파가 무엇보다 중요하다”며, “앞으로도 현장 중심의 실전 훈련을 지속해 산업단지 근로자들의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.