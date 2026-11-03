국가철도공단, 철도통신 BIM 표준 데이터 2530종 공개

▲국가철도공단은 3일 대전 본사에서 ‘철도 통신 BIM 표준 라이브러리 설계 활용 업계설명회’를 개최했다 ⓒ국가철도공단

국가철도공단이 철도 통신 분야의 3차원 설계 표준화와 디지털 전환에 속도를 낸다.

국가철도공단은 3일 대전 본사에서 ‘철도 통신 BIM 표준 라이브러리 설계 활용 업계설명회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 지난해 7월 한국정보통신산업연구원(KICI)과 체결한 업무협약을 바탕으로 개발한 철도 통신 분야 BIM 표준 라이브러리 2530종을 업계에 처음 공개하고 실무 적용방안을 공유하기 위해 마련됐다.

BIM(Building Information Modeling)은 건설사업에 필요한 설계와 시공 등 각종 정보를 3차원 디지털 모델로 통합 관리하는 기술이다.

시설물의 형상과 설계 정보를 표준화한 라이브러리를 활용하면 설계의 일관성을 확보하고 업무 효율성과 품질을 높일 수 있다.

이날 설명회에서는 BIM 표준 라이브러리 개발과정과 3차원 설계프로그램 활용방법, 실제 설계 적용시 유의사항 등이 중점적으로 소개됐다.

개발된 표준데이터 2530종은 한국정보통신산업연구원과 협의를 거쳐 관련 업계에 순차적으로 배포될 예정이다.

공단은 이를 통해 철도 통신 설계의 표준화 기반을 강화하고 BIM 기술의 현장 활용을 확대할 방침이다.

정진혁 국가철도공단 이사장은 “이번 설명회가 철도 통신 BIM 라이브러리의 현장 활용을 확대하고 설계품질과 효율성을