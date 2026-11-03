추경호 대구시장 특명, “신공항건설단 인력의 절반은 국회에 상주하라”

추경호 대구시장은 3일 “신공항건설단 인력의 절반은 국회에 상주하라”며 TK신공항 건설의 조속한 추진에 대한 의지를 강도높게 피력했다.

추 시장은 이날 동인청사 대회의실에서 열린 확대간부회의에서 “신공항 건설은 국가사업으로 추진해야 한다는 일관된 방향 아래, 주민들의 불편을 덜어줄 방안을 찾는 데 집중해야 한다”며 “이번 정기국회가 끝날 때까지 국회의원실을 비롯해 국토교통부, 기획예산처, 국방부 등을 수시로 찾아 국가 주도 건설의 필요성과 사업 논리를 설명하는 등 총력을 기울이라”고 지시했다.

특히 “국가사업으로 추진하는 방향과 공공자금관리기금(이하 공자기금) 확보 노력은 서로 배치되는 것이 아니다”라며 “국가 주도 건설이라는 최종 목표를 견지하면서도 공자기금 융자를 병행 추진 해 부지보상을 우선 추진하는 것이 주민 재산권 관련 불편해소와 사업비 절감을 위한 방안이므로 이번 국회에서 신공항 건설 관련 문제를 해결하는 데 상당한 시간과 역량을 투입하라”고 거듭 강조했다.

이를 위해 국회 예산심의와 지역 현안 관련 법안 통과를 위해서는 각 실국이 국회 및 의원실과 긴밀히 협력하고, 예산 확보를 위한 국회 베이스캠프가 마련되는 즉시 밀착 공조해 가시적인 성과를 만들어 낼 것을 당부했다.

연말까지 이어지는 시의회의 주요 일정에도 간부들이 보다 적극적이고 책임감 있게 대응할 것을 주문했다.

추 시장은 “시의회와의 긴밀한 협력은 원활한 시정 운영을 위해 매우 중요하다”며 “예산과 조례 등 의회의 협조가 필요한 사안은 평소에도 충분히 설명하고 협조를 구해야 한다”고 말했다.