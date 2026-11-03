양주시·연천군, 경기북부 교육혁신 선도지역 선정

▲정덕영(왼쪽) 양주시장이 지난 9월 9일 오산시 원동초교에서 열린 경기도교육청, 동두천양주교육지원청과의 ‘상생협력 벽깨기 정책 업무협약’에서 안민석(가운데) 경기도교육감과 강정수 동두천양주교육청 교육장과 함께 ‘교육혁신선도지역’의 성공적인 추진과 지역 교육력 향상을 위해 상호 협력을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.ⓒ

양주시와 연천군이 경기북부 교육혁신 선도지역으로 최종 선정됐다.

교육부가 3일 발표한 '2027년도 교육혁신 선도지역 지정 결과'에서 양주시는 수도권 접경지역 대상인 2유형에, 연천군은 인구감소지역 대상인 1유형에 각각 선정됐다.

교육혁신 선도지역은 지역이 주도하는 교육혁신을 지원하는 교육부 사업으로, 내년부터 3년간 운영된다.

선정 지역에는 매년 최대 20억 원의 특별교부금이 지원되며 성과 평가 기준을 충족하면 2년간 추가로 운영할 수 있다.

양주시는 교육혁신 선도지역 추진 방향과 핵심 사업으로 '학교를 넘어 지역이 함께 만드는 새로운 교육, 양주'를 비전으로 누구나 공평하게 배우는 양주형 공유교육, 지역에서 꿈을 키우는 양주형 진로·직업교육, 지역이 함께 성장하는 양주형 지역교육 생태계 등 3대 과제를 추진할 계획이다.

또 소규모 학교를 대상으로 RAS( 독서 Reading·예술문화 Arts·스포츠 Sports) 공동교육을 운영하고 지역 대학을 거점으로 일반고 직업교육과 취업·진학·창업 연계를 지원할 방침이다.

연천군은 소규모학교의 맞춤형 교육 등 지역의 강점은 살리고 소규모 학교가 제공하기 어려운 교육과정과 진로·체험 기회는 학교 간 공동 교육 과정과 지역사회 연계를 통해 보완할 방침이다.

특히 학교의 규모를 조정하는 것을 목적으로 하지 않고 학생들에게 더 나은 교육환경과 교육 기회를 제공하고 학교의 경쟁력을 높이기 위한 수단으로 학교 간 연계와 교육환경 재구조화, 통합형 학교 등 다양한 방안을 검토할 계획이다.