추미애 지사 "민생·미래 성장사업 우선"…재정위기 대응 주문

내년 본예산 가용재원 예년의 40%대…지출구조 전면 재검토 지시

취약계층 보호·AI·반도체·교통 SOC 등 핵심사업 우선 투자 강조

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

추미애 경기도지사가 2027년도 본예산 편성을 앞두고 어려운 재정 여건 속에서도 민생사업과 미래 성장기반 투자를 우선적으로 추진할 것을 주문했다.

3일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 주간회의에서 하종목 행정1부지사로부터 2027년도 경기도 본예산 가용재원 현황을 보고받고 재정위기 대응을 위한 주요 추진 방향을 제시했다.

하 부지사는 보고에서 “2027년 가용재원은 예년에 비해 40%대 수준으로, 추가 재원 확보를 위해 지방채 발행과 기금 예치금 활용 등 가능한 모든 방안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

이에 추 지사는 어려운 재정 상황에서도 도민의 삶을 지키고 미래 성장기반을 마련하는 데 도정 역량을 집중해야 한다고 강조했다.

우선 도민의 생명과 안전, 취약계층 보호 등 필수 민생사업을 최우선으로 추진하도록 지시했다. 재정이 어려운 상황에서도 도민의 삶을 지키는 데 필요한 예산은 최대한 확보하고 사업 추진에 차질이 없도록 관리할 것을 당부했다.

또한 재정위기 극복을 위해 모든 실·국이 지출구조 개선에 적극 동참해야 한다고 강조했다. 관행적인 지출과 중복·비효율 사업을 원점에서 재검토하고, 한정된 재원이 필요한 곳에 집중될 수 있도록 과감한 정비를 주문했다.

미래 성장기반 마련을 위한 투자도 지속해야 한다고 밝혔다. AI·반도체 등 첨단산업 육성과 교통·사회간접자본(SOC) 등 미래 경쟁력과 직결되는 핵심사업은 우선순위를 정해 전략적으로 추진하도록 했다.

추 지사는 “민생을 지키는 일과 미래를 준비하는 일은 어느 하나 소홀히 할 수 없는 도정의 책무”라며 “모든 실·국이 이러한 기조를 공유하고 협력해 어려운 재정 상황을 함께 극복해 달라”고 당부했다.