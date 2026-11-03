광명시, 적극행정 우수공무원 선발…7일까지 시민투표 진행

경기 광명시가 시민이 직접 적극행정 우수사례를 평가하고 우수공무원 선발에 참여하는 온라인 투표를 진행한다.

광명시는 ‘2026년 하반기 적극행정 우수공무원 선발’을 위해 오는 7일까지 시민투표를 실시한다고 3일 밝혔다. 이번 투표는 시민들이 일상에서 체감한 행정서비스의 변화를 직접 평가하고, 우수공무원 선발 과정에 시민 의견을 반영하기 위해 마련됐다.

▲‘2026년 하반기 적극행정 우수공무원 선발’ 투표 안내 ⓒ광명시

투표에는 총 13개 적극행정 사례가 후보로 올랐으며, 시민 누구나 광명시청 누리집이나 국민생각함에서 ‘광명시 적극행정’을 검색해 참여할 수 있다. 후보 사례 가운데 우수하다고 생각하는 3개를 선택하면 된다.

시는 시민투표와 직원투표 결과, 실무심사위원회 평가를 합산해 본선 진출 사례를 선정하고, 이후 적극행정위원회 발표 심사를 거쳐 최종 우수공무원을 선발할 계획이다.

시는 2024년부터 적극행정 우수공무원 선발에 온라인 시민투표를 도입해 시민 의견을 반영하고 있다. 지난 상반기에는 약 1300명의 시민이 투표에 참여하는 등 높은 관심을 보였다.

박승원 시장은 “적극행정의 가치는 행정의 성과보다 시민의 삶에 어떤 변화를 가져왔는지에 있다”며 “시민 참여 기회를 확대해 시민 중심의 적극행정을 실현하겠다”고 말했다.