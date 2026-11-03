육동한 춘천시장, 2027년 국비 확보 총력전…여야 국회의원 연쇄 면담

육동한 춘천시장이 춘천 다목적체육관 건립을 포함한 10개 핵심사업의 국비 반영을 위해 여야 국회의원들을 만났다.

육동한 춘천시장은 3일 국회를 찾아 2027년도 국비 확보를 위한 예산 지원을 요청했다.

▲이재정 국회 문화체육관광위원장 면담하는 육동한 춘천시장. ⓒ춘천시

국회 예산결산특별위원회의 예산안 심의를 앞두고 지역 현안사업의 필요성을 설명하기 위한 방문이다.

이날 육동한 춘천시장은 이재정 국회 문화체육관광위원장, 서삼석 농림축산식품해양수산위원회 위원장을 만났다.

▲서삼석 농림축산식품해양수산위원장 면담하는 육동한 춘천시장. ⓒ춘천시

김교흥·김현·조인철·허영·허성무·송언석·박수영·박정하·이정문·주호영·윤후덕·한기호 국회의원도 면담했다.

춘천시가 국비 확보를 추진하는 주요 사업은 춘천 다목적체육관 건립(10억 원), 세계태권도연맹 본부 건립(15억 원), 인공지능 가상세포 실증지원 기반 구축(25억 원), 강원 바이오헬스 기술 상용화 촉진사업(19억 원) 등 10개다.

▲박수영 국회의원 면담하는 육동한 춘천시장. ⓒ춘천시

춘천 다목적체육관은 송암스포츠타운 일원에 총사업비 675억 원을 투입해 5,000석 규모로 조성하는 사업이다.

춘천시는 세계태권도연맹 본부, 에어돔 등 주변 체육시설과 연계해 송암스포츠타운을 강원권 대표 스포츠·문화 거점으로 육성할 계획이다.

▲박정하 국회의원 면담하는 육동한 춘천시장. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 "춘천 다목적체육관은 기존 체육시설과 연계해 송암스포츠타운을 스포츠·문화 거점으로 발전시키기 위한 핵심사업"이라며 "국제태권도대회와 대규모 문화·체육행사를 유치하려면 적기 국비 지원이 필수적이다"고 강조했다.

춘천시는 국가첨단전략산업 특화단지와 연계한 바이오 후속 사업의 필요성도 설명했다.

▲허영 국회의원 면담하는 육동한 춘천시장. ⓒ춘천시

항체의약품 공정개발·검증 시험 기반 구축과 인공지능 가상세포 실증지원 기반 구축을 통해 바이오산업 생태계를 확장하기로 했다.

춘천시는 상중도 호수지방정원 연계 친환경 목조전망대 조성, 국가등록문화유산 편의시설 개선사업 등 다양한 현안에 대해서도 국비 반영 방안을 요청했다.