태백시, 2027년 교육혁신선도지역 지정…최대 150억 확보

태백시가 교육부 주관 2027년도 교육혁신선도지역 공모에서 인구감소지역 대상 1유형에 지정됐다.

교육혁신선도지역은 지방자치단체·교육지원청·지역사회가 협력해 지역 교육 여건을 개선하고 학생들이 지역에서 양질의 교육을 받도록 지원하는 사업이다.

▲2027년도 교육혁신선도지역 지정. ⓒ태백시

전국 130개 지역이 신청한 이번 공모에서 서면·대면평가를 거쳐 43개 지역이 최종 지정됐다.

태백시가 포함된 1유형은 소규모학교 혁신을 통한 지역 교육생태계 구축을 필수과제로 추진하기로 했다.

태백시는 2027년부터 연간 20억 원의 특별교부금을 3년간 받는다.

단계평가를 거쳐 최대 2년간 추가 지원을 받으면 5년간 100억 원, 인센티브를 포함해 최대 150억 원을 확보할 수 있게 된다.

태백시는 교육발전특구 시범지역 성과를 바탕으로 '탄탄교육도시 태백'을 비전으로 정하고 지역 맞춤형 교육혁신을 추진하기로 했다.

태백시는 탄탄모음·탄탄채움·탄탄키움 3대 전략을 중심으로 학교 간 공동교육과정 운영, 권역별 특화교육, 학생 맞춤형 성장지원을 추진하기로 했다.

이를 통해 소규모학교 교육력을 높이고 지속가능한 교육생태계를 구축할 방침이다.

권역별 특화교육을 추진하고 자기주도학습 및 진로·진학 지원 등 맞춤형 프로그램을 확대해 교육격차도 완화하기로 했다.

태백시는 전문가 컨설팅을 거쳐 세부 운영계획을 구체화한 뒤 2027년부터 사업을 본격 추진하기로 했다.

이상호 태백시장은 "이번 교육혁신선도지역 지정은 태백의 교육 경쟁력을 높이고 지역 미래를 준비하는 계기가 될 것"이라며 "학교와 지역사회가 협력해 학생 누구나 양질의 교육을 누리는 탄탄교육도시 태백을 만들겠다"고 말했다.