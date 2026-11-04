경기도농진원, 부산국제수산엑스포 참가…도내 우수 수산물 판로 확대

경기도농수산진흥원이 도내 우수 수산물의 국내외 판로 확대를 위해 부산국제수산엑스포에 참가한다.

도 농수산진흥원은 4일부터 6일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 ‘2026 부산국제수산엑스포(BISFE 2026)’에서 경기도관을 운영하고 도내 수산물 가공업체의 제품 홍보와 판로 개척을 지원한다고 밝혔다.

▲ ‘2026 부산국제수산엑스포(BISFE 2026)’ 경기도관 ⓒ경기도농수산진흥원

이번 행사에는 △경기남부수협 김가공센터 △㈜대운푸드시스템 △푸른드리 △해강물산㈜ 등 G마크 인증업체 4곳을 비롯해 △명인오가네 △아라푸드 △㈜윈윈농수산 △영동씨푸드 등 도내 우수 수산물 가공업체 8곳이 참여한다.

진흥원은 지난해 엑스포에서도 도내 수산가공업체와 국내외 바이어 간 무역 상담을 지원해 총 2억1000만 원의 실제 계약과 10억2000만 원 규모의 업무협약을 이끌어낸 바 있다.

올해는 참가업체의 부스 임차·장치비와 부대시설비 등을 지원하고, 국내외 바이어와의 1대1 비즈니스 매칭 상담을 통해 실질적인 거래 성과로 이어질 수 있도록 도울 계획이다.

현장에서는 경기도 온라인 쇼핑몰 ‘마켓경기’ 알림 신청 이벤트와 캐릭터 ‘미농수니’ 포토존 등 관람객이 함께 즐길 수 있는 홍보 행사도 마련된다.

최창수 경기도농수산진흥원장은 “올해도 도내 우수 수산 가공업체들이 국내 유통망을 확장하고 해외 수출의 물꼬를 확고히 틀 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.