전북, 피지컬AI·로봇 국가거점 시동…'5대 핵심사업 1조3000억' 국가 지원 촉구

전북특별자치도가 새만금 로봇 투자와 도내 제조·농생명 산업 기반을 결합해 대한민국 피지컬AI·로봇 산업의 국가거점 조성에 본격 나선다.

전북특별자치도는 4일 국회의원회관 제2세미나실에서 ‘피지컬AI·로봇 글로벌 최강국 전북 대토론회’를 열고, 총 1조 3000억 원 규모의 5대 핵심사업과 이를 뒷받침할 국가 차원의 지원 방안을 논의했다.

이번 토론회는 정동영·안호영·김윤덕·한병도·윤준병·김의겸·이성윤·박희승·박지원 등 지역 국회의원이 공동주최하고, 전북특별자치도와 민주당 전북특별자치도당 피지컬 AI 밸리 및 반도체 소부장 집적지 유치·지원단이 함께했다. 행사에는 이원택 도지사를 비롯해 국회의원, 도내 시군, 대학·연구 기관, 유관 협회·기업 관계자 등이 참석했다.

주제 발표에는 김정호·공승현 KAIST 교수, 박태준 한양대학교 교수, 오양섭 자동차융합기술원장, 유지연 전북테크노파크 단장이 나서 사업별 추진 방향을 제시했다. 이어진 토론에서는 윤준병 더불어민주당 전북특별자치도당위원장의 주재로 사업 간 연계 방안과 국가예산 확보 전략을 집중 논의했다.

이날 논의를 토대로 마련된 대정부 건의문에는 5대 핵심사업의 2027년 국가예산 반영과 관계부처 협업체계 구축 등 제도적 뒷받침을 요청하는 내용이 담겼다. 도는 정치권·시군과 공조해 정부와 국회에 사업 필요성을 적극 알리고 예산 확보에 총력을 기울일 방침이다.

피지컬 AI는 인공지능이 로봇 등 물리적 장치와 결합해 현실 세계를 인식·판단하고 직접 행동하는 기술이다. 전북은 상용차·농기계 등 제조업과 농생명 산업이 탄탄해 로봇 기술을 적용하고 검증할 현장이 풍부하다. 여기에 현대차의 새만금 로봇 투자계획과 로봇·부품 위탁생산 기반 구축이 더해지면 로봇 생산부터 현장 활용까지 한곳에서 뒷받침할 수 있다는 점이 강점으로 꼽힌다.

전북특별자치도는 이 같은 산업 여건 위에 피지컬 AI 연구개발·실증 인프라를 더해, 현장 데이터를 기술개발에 활용하고 검증된 기술을 제품 고도화와 양산으로 잇는 선순환 생태계를 만든다는 계획이다. 이를 통해 중소·벤처기업의 사업화를 돕고, 전북에서 검증한 기술과 운영모델을 국내외로 확산해 지역경제 성장과 국가 산업경쟁력 강화로 연결한다는 구상이다.

청사진을 구체화할 5대 핵심사업은 ▲K-HBM-HBF 제품기술 개발센터 ▲피지컬 AI 기반 AAR 국가산업 클러스터 ▲새만금 로봇 팜 팩토리 ▲피지컬 AI 로봇 밸류체인 벤처 지원 ▲피지컬 AI 자율형 통합물류 국가 실증센터 등이다.

사업별로는 차세대 메모리 제품기술 개발, 자율항공로봇 실증·운항 지원, 농업로봇 제작·학습·실증, 로봇 분야 벤처기업 육성, 다중 로봇 협업 물류 기술의 검증·사업화가 추진된다. 도는 각 사업을 유기적으로 묶어 피지컬 AI의 산업화 토대와 활용 시장을 넓혀간다는 계획이다.

이원택 전북특별자치도지사는 “전북의 제조·농생명 현장과 새만금 로봇 투자를 하나로 엮어 기술개발에서 실증, 생산까지 이어지는 산업생태계를 조성하겠다”며 “전북이 기업과 인재가 모여드는 피지컬 AI 국가 거점으로 도약할 수 있도록 도와 시군, 정치권이 한마음으로 힘을 모으겠다”고 말했다.