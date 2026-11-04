경기도, 국회 입법박람회 참가…지방재정 분권·민생정책 홍보

경기도가 5일부터 6일까지 국회에서 열리는 ‘2026 국회 입법박람회’에 참가해 지방재정 분권을 위한 세제개편 필요성과 도의 주요 민생정책을 소개한다.

도는 ‘미래가 있다, 경기가 잇다’를 주제로 정책·세제·예산 등 3개 분야로 구성된 홍보관을 운영한다고 4일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

정책 분야에서는 경기편하G버스와 경기안심부동산 등 도민 체감형 민생정책을 소개한다. 세제 분야에서는 지방소비세율을 현행 25.3%에서 40.3%로 단계적으로 인상하고, 법인세의 5%를 광역지방세로 이양하는 등 경기도가 추진하는 지방세제 개편 과제를 알릴 예정이다.

예산 분야에서는 보통교부세 산정기준 개선과 미래대응기금에 대한 경기도의 입장을 소개한다. 방문객이 참여할 수 있는 정책 퀴즈와 룰렛 이벤트도 마련해 주요 정책을 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 할 계획이다.

이원구 도 홍보기획관은 “경기도의 민생 정책과 세제개편 과제를 퀴즈와 체험으로 쉽고 재미있게 접할 수 있도록 홍보관을 준비했다”며 “많은 분이 경기도 정책에 관심을 갖는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

한편 국회가 주최하는 ‘2026 국회 입법박람회’는 국민의 아이디어를 법과 정책으로 연결하는 국민참여형 행사다. 지방자치단체가 입법존에서 제안한 정책과 과제는 국회의원실과 소관 상임위원회에 전달돼 향후 입법 및 정책 검토자료로 활용된다.