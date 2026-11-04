인천시, '2026 제약바이오투자대전' 19일 개최…글로벌 투자·협력 확대

인천광역시가 국내외 투자자와 제약·바이오 기업을 연결하는 비즈니스 교류의 장을 마련하고 글로벌 투자 유치와 해외시장 진출 지원에 나선다.

인천시는 오는 19일 송도컨벤시아 그랜드볼룸에서 '2026 제약바이오투자대전'을 개최한다고 4일 밝혔다. 이 행사는 인천시가 주최하고 인천관광공사, 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국제약바이오협회가 공동 주관한다.

▲ '2026 제약바이오투자대전' 개최 안내문 ⓒ인천광역시

이번 행사에는 업계 관계자와 투자기관, 바이어 등 약 300명이 참석할 예정이다. 행사는 제약·바이오 산업 동향을 공유하는 컨퍼런스와 국내외 투자자·바이어를 연결하는 1대1 투자·수출상담회로 진행된다.

컨퍼런스는 오전과 오후 세션으로 나눠 열린다. 오전에는 SK바이오사이언스가 인공지능(AI)을 활용한 백신 생산혁신과 전사적 AI 전환 사례를 소개하고, 롯데바이오로직스가 AI와 디지털 인프라를 결합한 위탁개발생산(CDMO) 전략을 발표한다. 이어 신한투자증권이 국내 바이오기업의 성공적인 기업공개(IPO) 전략을 공유한다.

오후 세션에서는 셀트리온이 개방형 혁신(오픈이노베이션) 전략을 소개하고, 글로벌 컨설팅 기관인 글로벌데이터(GlobalData)가 제약·바이오 파이프라인을 중심으로 글로벌 연구개발(R&D) 동향과 유망 분야를 분석한다. 삼일PwC는 2027년 제약·바이오 투자환경 변화와 기업인수합병(M&A) 동향을 주제로 향후 시장 전망과 투자 전략을 제시할 예정이다.

같은 시간 그랜드볼룸B에서는 투자·수출상담회가 진행된다. 해외 투자자와 바이어 약 20개사, 국내 제약·바이오 기업 약 50개사 등 70개 내외 기업이 참여해 1대1 비즈니스 상담을 진행한다.

참가 기업들은 투자 유치 가능성을 모색하고 해외 기업과 수출 협력 및 판로 확대 방안을 논의할 계획이다. 해외 투자자와 바이어를 대상으로 송도 바이오클러스터 주요 시설을 둘러보는 산업 시찰도 마련해 인천 바이오산업의 집적도와 산업 인프라를 소개한다.

시는 이번 행사를 통해 유망 기업과 국내외 투자자 간 네트워크를 확대하고, 투자 유치와 수출로 이어지는 실질적인 사업 협력 기회를 창출한다는 방침이다.

김영신 시 국제협력국장은 "제약바이오투자대전은 유망 제약·바이오 기업들과 국내외 투자자, 바이어가 한자리에서 만나 실질적인 협력 가능성을 모색하는 비즈니스의 장"이라며 "인천 바이오산업의 글로벌 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.