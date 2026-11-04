고창군여성단체협의회, (재)고창군장학재단에 장학금 300만 원 기탁

▲고창군여성단체협의회(회장 김부선)가 지역 미래를 끌어갈 우수 인재 육성을 위해 (재)고창군장학재단에 장학금을 기부했다.ⓒ고창군

전북자치도 고창군여성단체협의회가 지역 미래를 끌어갈 우수 인재 육성을 위해 (재)고창군장학재단에 장학금 300만 원을 지난 3일 기탁했다.

이번 기탁금은 협의회 회원들이 올 한 해 동안 벚꽃축제, 모양성제, 전북 사랑나눔축제 등 고창군 대표 지역 축제에서 부스를 직접 운영하며 얻은 수익금으로 마련해 의미를 더했다.

고창군여성단체협의회는 그동안 지역사회 발전과 여성의 권익 증진을 위해 다양한 활동을 이어왔으며, 이번 기탁을 통해 지역 청소년들이 꿈을 이룰 수 있도록 돕는 나눔문화 확산에도 앞장섰다.

김부선 회장은 “회원들이 지역 축제에 적극적으로 참여해 함께 땀 흘려 얻은 수익금을 지역인재 육성을 위해 뜻깊게 쓰게 되어 기쁘다”며 “고창의 학생들이 꿈과 희망을 키워나가고 미래를 향해 도전하는 데 작은 보탬이 되길 바란다”고 밝혔다.

심덕섭 고창군수는 “축제 현장에서 흘린 땀방울로 모은 소중한 수익금을 지역인재를 위해 기탁해 주신 여성단체협의회 회원 여러분께 깊은 감사를 드린다”며 “회원들의 정성과 지역 사랑이 담긴 이번 기탁은 우리 지역 학생들에게 큰 용기와 응원이 될 것”이라고 말했다.

한편, (재)고창군장학재단은 지역 내 우수 인재 발굴과 지원을 위해 다양한 장학사업을 지속적으로 추진하고 있으며, 지역사회 각계각층의 자발적인 기탁을 바탕으로 촘촘한 장학 복지 네트워크를 구축해 나가고 있다.