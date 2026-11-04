전남권 의대 40년 숙원 풀렸다…순천대 최종 낙점, 정원 60명

의료 취약지였던 전남 지역의 40년 숙원사업인 국립의과대학 신설 대학으로 국립순천대학교으로 결정됐으며 입학 정원은 60명으로 배정됐다.

교육부와 보건복지부는 4일 전남광주통합특별시와 경상북도를 지역의대 신설 지역으로 선정하고, 각각 국립순천대학교와 국립경국대학교에 의대를 설립한다고 공식 발표했다.

▲전남광주통합특별시 광주청사ⓒ연합뉴스

정부는 지역·필수의료 강화를 위한 국정과제 이행을 위해 지난 7월부터 '지역의대 설립 기획단'을 운영해왔다. 기획단은 의료 접근성, 의료 공급 부족, 의료 취약도 등 13개 지표를 종합 평가한 결과, 의료 여건 개선이 가장 시급한 지역으로 전남과 경북을 최종 후보지로 선정했다.

당초 정부는 국립목포대와 순천대의 통합을 전제로 '통합 대학'에 의대를 신설하는 방안을 권고했다. 지역 전체 의료 여건 개선이라는 명분을 살리기 위함이었으나, 양 대학이 통합에 합의하지 못하면서 계획은 전면 수정됐다.

결국 정부는 전남광주통합시의 건의를 받아들여 시가 후보 대학을 직접 추천하는 방식으로 공모를 전환했다. 전남연구원이 주관한 심사 절차 끝에 지난 8월 30일 순천대가 최종 후보로 추천됐다.

이 과정에서 후보 추천의 공정성 문제를 두고 부지 등 여러 논란이 제기되기도 했다. 이에 정부는 수차례의 소명자료 확인과 외부 법률자문 등을 통해 추천 과정의 적정성을 집중 검토했으며, "지자체의 추천을 반려해야 할 수준의 하자는 없는 것으로 판단했다"고 결론 내렸다.

전남 지역에 배정된 의대 정원은 60명이다. 이는 당초 정부가 계획한 신설 의대 총정원 100명 규모 안에서 지역 여건을 고려한 결과다.

정부는 "신설 의대가 개교 초기에 100명 규모의 정원을 운영하기 어렵다는 점"을 고려했다고 설명했다. 경북 지역은 기존 동국대 의대(55명)가 있는 점을 감안해 40명이 배정됐다.

다만 향후 증원의 여지는 남겨뒀다. 정부는 2029년 의사 인력 수급추계 시 대학의 준비 상황과 의료 여건 변화 등을 종합적으로 고려해 2032년 이후 추가 정원 배정 방안을 논의할 계획이다. 정부는 2030년 첫 신입생 입학을 목표로 지자체, 대학, 전문가 등이 참여하는 '시도-대학 지역의대 설립 추진단'을 구성해 본격적인 설립 절차에 돌입할 예정이다.

한편 전남광주통합특별시 서남권의 반발은 계속되고 있다. 이날 오후 목포시의원들의 긴급 기자회견을 가질 예정이며, 김원이 국회의원은 지난 10월 30일부터 세종시 교육부 앞과 서울 국회에서 1인 시위와 단식농성을 이어가고 있다. 이들은 전남권 국립의과대학 신설 후보 대학 심사 절차에 대한 문제를 제기하며, 목포대를 포함해 교육부가 직접 심사할 것을 요구한 바 있다.