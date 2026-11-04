전북교육청, 대학과 손잡고 '생활형 교복' 디자인 제작 본격 착수

전북특별자치도교육청이 대학의 전문 인력과 손잡고 학생들이 입기 편하고 실용적인 생활형 교복 디자인 제작에 나선다. 학생들의 활동성과 편의성을 높이고 학부모의 경제적 부담을 덜어주기 위한 취지다.

전북교육청은 4일 국립군산대학교 예술대학에서 '생활형 교복 디자인 제작 협력사업' 사전협의회를 개최했다고 밝혔다.

이날 협의회에는 참여 학교 업무 담당자를 비롯해 국립군산대 의류학부 전공 학생, 담당 교수 등이 참석해 사업 추진 방향과 일정을 공유하고 학교별 디자인 요구사항을 심도 있게 논의했다.

이번 협력사업은 정장형 위주의 교복에서 벗어나 학생들의 착용 편의성을 높이기 위해 지난 5월부터 추진해 온 교복 지원제도 개선의 일환이다.

수요조사를 거쳐 선정된 도내 중학교 2개교(전라중·익산부천중)와 고등학교 5개교(전일고·군산동고·한별고·서림고·이일여고) 등 총 7개교가 참여한다.

▲전북특별자치도교육청.ⓒ

특히 이번 사업은 국립군산대 의류학부 전공 학생 10명이 학교별로 1~2명씩 연계되어 전문성을 더한다. 대학생들은 올해 11월부터 내년 1월까지 3개월 동안 3D 의상 디자인 프로그램(CLO)을 활용해 각 학교의 특색을 살린 생활형 교복 디자인 시안을 제작하게 된다. 이후 학교 구성원들의 의견을 수렴해 디자인을 보완하고, 내년 2월에는 실제 샘플 교복 검수 과정에도 참여해 완성도를 높일 예정이다.

완성된 디자인은 학교 소유로 귀속되며, 학교운영위원회 심의와 학칙 개정 등을 거쳐 최종 확정된다. 각 학교는 이를 2028학년도 신입생 교복부터 차기 구매 시 입찰공고 디자인 사양서에 반영할 수 있다.

정은이 학교안전과장은 "이번 협력사업은 대학의 전문성과 학교 현장의 요구를 연결해 학생들이 편하게 입을 수 있는 교복을 만드는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 학생들의 활동성과 편의성을 높이고 학부모의 경제적 부담을 덜 수 있도록 생활형 교복 전환을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.