의왕시, 대규모 통계조사 유공 국무총리 표창 수상

경기 의왕시가 국가데이터처 주관 '2026 대규모 통계조사 유공 포상'에서 기관 부문 국무총리 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.

이번 포상은 대규모 국가통계조사의 중요성을 알리고 조사 업무에 기여한 기관과 유공자의 노고를 격려하기 위해 마련됐다.

▲'2026 대규모 통계조사 유공 포상' 기관부문 국무총리 표창 기념촬영 ⓒ의왕시

의왕시는 2024년부터 2026년까지 진행된 인구주택총조사, 농림어업총조사, 경제총조사 등 주요 국가통계조사를 성공적으로 수행한 공로를 인정받았다.

시는 조사별 특성을 반영한 체계적인 계획을 수립하고 통계조사의 필요성과 목적을 적극적으로 홍보해 시민 참여를 높였다. 또한 조사원 역량 강화 교육과 현장 지도·점검을 실시하고, 조사자료 검증과 보완 등 품질관리를 통해 정확하고 신뢰도 높은 통계자료를 확보했다.

개인 부문에서도 의왕시 공무원과 조사요원 11명이 재정경제부 장관상을 수상했다.

김성제 시장은 “이번 수상은 조사요원들의 노고와 시민들의 적극적인 협조 덕분”이라며 “통계조사로 확보한 자료를 각 분야 정책 수립에 활용해 시민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.