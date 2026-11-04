[속보] 트럼프 "선거 결과 수용하고 민주당과 협력할 것"…'부정선거' 주장 없어

3일(이하 현지시간) 치러진 미국 중간선거에서 민주당 우세 윤곽이 속속 드러나며 도널드 트럼프 미국 대통령의 선거 불복 우려도 커진 가운데, 트럼프 대통령이 <뉴욕타임스>(NYT)와의 인터뷰에서 선거 결과 수용 뜻을 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 오후 10시30분께 백악관에서 선거 결과를 지켜보던 중 <뉴욕타임스>에 "나는 결과를 전적으로 수용할 용의가 있다"며 "우린 민주당과 협력할 것이며 그들과 협력하길 기대하고 있다. 우린 아마 해결책을 찾을 수 있을 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령은 전통적 공화당 텃밭인 사우스캐롤라이나주 상원의원 선거 개표 중 공화당 후보 달린 그레이엄이 민주당 후보 애니 앤드루스에 패할 것으로 예측되자 인터뷰 중 "지금 얘기하면서 결과를 보고 있는데, 달린이 졌다. 와, 놀랍다. 린지가 출마했으면 어땠을 것 같나?"라며, 지난 7월 갑작스레 사망한 트럼프 대통령의 측근 린지 그레이엄 전 상원의원이 출마했다면 그가 승리할 가능성이 높았을 거라고 했다. 달린은 린지의 여동생으로, 트럼프 대통령의 지지를 받아 왔다.

트럼프 대통령은 공화당 패배는 투표용지에 자신의 이름이 없었기 때문이라고 주장하고, 패배가 예상되는 달린 그레이엄과 텍사스주 상원의원 선거에 출마한 공화당 켄 팩스턴 후보를 지지한 걸 후회하진 않는다고 말했다.

트럼프 대통령은 소셜미디어를 통해서도 "투표지에 내 이름이 없었다. 만일 내 이름이 있었다면 우린 압도적 표차로 승리했을 것!"이라며 사실상 패배를 인정하는 듯한 발언을 했다.