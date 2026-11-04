민주당 하원 압승에 트럼프 "내가 출마 안해서"…"이스라엘 군사지원 중단"최후 호소도 물거품

미국 중간선거에서 민주당이 하원에서 압도적인 승리를 거둘 것으로 예상되자 도널드 트럼프 미국 대통령이 본인이 출마하지 않아서 이러한 결과가 나왔다고 말했다.

3일(이하 현지시간) 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS)인 '트루스소셜'에 “나는 투표용지에 이름을 올리지도 않았다. 만약 내가 출마했다면, 우리는 압도적인 표차로 승리했을 것!"이라는 메시지를 남겼다.

그는 이날 이스라엘에 대한 연 40억달러(약 5350억원) 규모 무기 구매 지원을 연말까지 종료하겠다고 밝히기도 했다. 트럼프 대통령은 미 폭스뉴스에 "우린 그들(이스라엘)에 (연간) 40억달러를 주고 있었고 지금도 주고 있지만 연말에 중단될 것"이라고 밝혔다. 그는 "그들은 그게(지원)이 필요하지 않다"며 "이스라엘은 매우 번영하는 나라"라고 했다.

미국은 2016년 민주당 소속 버락 오바마 전 대통령 당시 체결된 이스라엘과의 안보 협약에 따라 2028년 말까지 10년간 총 380억달러(51조원), 매년 38억달러를 지원하게 돼 있다. 지원 자금 대부분인 연 33억달러는 미국산 무기 구매, 나머지 5억달러는 미사일 방어에 사용된다. 트럼프 대통령은 구체적 설명 없이 이를 2년 앞당겨 조기 종료하겠다고 선언한 것이다.

선거 당일 내놓은 이 발표는 이스라엘 지원이 미국 정치에서 매우 첨예한 쟁점으로 떠올랐음을 보여준다. 트럼프 대통령은 폭스뉴스에 이스라엘 지원 관련 "왜 우리가 (압둘) 엘사예드 같은 미치광이들의 비난을 감수해야 하나"라며 선거를 직접적으로 언급했다. 엘사예드는 접전지인 미시간주에서 첫 무슬림 상원의원에 도전 중인 민주당 후보로, 이스라엘을 공개 비판하고 지원에 반대해 왔다.

트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이 문제를 논의해 왔다고 밝혔지만 이스라엘 매체 <타임스오브이스라엘>은 네타냐후 총리가 주장한 미국 원조 중단은 향후 10년 간 점진적 중단을 뜻하는 것이었다고 설명했다. 네타냐후 총리 쪽에선 즉각 반응이 나오지 않았다.

지난달 27일 총선 뒤 네타냐후 정권 교체를 노리고 있는 야당 연합을 이끄는 가디 아이젠코트는 성명을 내 "국방당국과 이스라엘 시민들이 전략적 관계 변화에 대해 언론을 통해 알게 됐다는 건 네타냐후 행태가 얼마나 심각한 위험을 초래하는지 보여준다"며 "그는 더 이상 신뢰할 수 없고 교체돼야 한다"고 비판했다.

트럼프 대통령의 이날 발언은 투표소로 향하는 최후의 표심에 호소한 것으로 보이지만 <AP> 통신을 보면 미 워싱턴 근동정책연구소 데이비드 쉥커 선임연구원은 "이번 일이 정치적 의도에서 비롯된 건진 불분명하지만, 공화당 유권자의 마음을 바꾸진 않을 거고 민주당 유권자 마음을 바꾸지 못할 것도 확실하다"고 내다봤다.

미 CNN 방송은 "트럼프는 충격을 주고 그를 중심으로 뉴스를 만들고 주의를 분산하는 걸 좋아한다"며 공화당이 패배할 걸로 예측된 선거 당일 "정치적 술책"을 벌인 것일 수도 있다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 선거 당일 <파이낸셜타임스>(FT)와의 인터뷰에선 이란에 대한 즉각적 공격 계획은 없다고 시사하기도 했다. 그는 네타냐후 총리가 이번 주 후반 이란 공격을 강하게 시사한 데 대한 질문을 받고 "난 준비돼 있다. 우린 준비됐다. 필요하다면 언제든 공격할 수 있는 태세를 갖추고 있지만 그럴 이유가 없을 수도 있다"고 말했다. 그는 이란과 "실제로 전쟁 중인 건 아니다"라고 주장하기도 했다. 이란 전쟁은 미국인들에 인기가 없다.

트럼프 대통령은 또 이날 폭스뉴스를 공격하기도 했다. 그는 트루스소셜에 폭스뉴스 시청률 하락을 지적하며 "이는 나 때문이 아니고 그들이 내게 반대하기 때문"이라고 주장했다.