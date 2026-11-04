순창고, 전북 네 번째 IB DP 월드스쿨 인증… '학행일치'로 미래 교육 연다

전북 순창고등학교가 국제 바칼로레아(IB) DP 월드스쿨 최종 인증을 획득하며 지역 미래 교육의 새로운 거점으로 도약한다.

전북특별자치도교육청은 지평선고, 전주여고, 전주중앙여고에 이어 순창고가 도내 고등학교 가운데 네 번째로 IB DP 월드스쿨 인증을 받았다고 4일 밝혔다.

IB DP(Diploma Programme)는 고등학교 단계의 국제 교육 프로그램으로, 6개 교과군과 핵심과정을 통해 학생의 탐구력과 사고력, 표현력, 자기주도성을 기르는 과정을 담고 있다.

순창고는 그동안 과목 선택의 폭을 넓히고 교과 학습과 진로 탐색을 연계하는 등 학생 맞춤형 교육을 실천해 왔다. 이번 인증은 기존 교육과정에 IB의 탐구 중심 수업과 성장 중심 평가를 더해 학생들이 자신의 관심 분야를 한층 더 깊이 탐구할 수 있는 발판이 될 것으로 기대된다.

▲전북 순창고 수업 모습. ⓒ

순창고는 2027학년도 입학생을 대상으로 IB DP 참여 학생을 선발하고, 2028학년도부터 본격적으로 교육과정을 운영할 계획이다. 교훈인 '학행일치(學行一致)'를 바탕으로 배움과 삶을 연결해 학생들이 지역에서 세계로 나아가며 가능성을 펼칠 수 있도록 지원한다는 방침이다.

양동준 교장은 "학생마다 꿈은 다르지만, 배움의 기회는 누구에게나 열려 있어야 한다"며 "학생 한 명 한 명의 가능성을 존중하고, 지역적 여건에 관계없이 수준 높은 교육 기회를 제공하겠다"고 밝혔다.

장기영 미래교육과장은 "이번 인증은 순창고가 학생의 다양한 배움과 진로를 지원하기 위해 노력해 온 결실"이라며 "IB 교육과정이 안정적으로 정착하고, 탐구 중심 수업과 평가가 내실 있게 운영될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.