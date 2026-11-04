경기도소방재난본부, 9일 소방의 날 기념식·119안전체험마당 개최

경기도소방재난본부가 제64주년 소방의 날을 맞아 도민과 함께하는 안전축제를 연다.

경기도소방재난본부는 오는 9일 수원 경기아트센터에서 '도민의 곁에, 언제나 119'를 주제로 소방의 날 기념식과 119안전체험마당을 개최한다고 4일 밝혔다. 행사에는 소방가족 등 1000여 명이 참석할 예정이다.

▲경기도소방재난본부 전경 ⓒ경기도소방재난본부

당일 오후 1시 40분 대극장에서 열리는 기념식에서는 소방 발전 유공자 표창과 축하공연 등이 진행된다.

야외광장에서는 오전 11시부터 오후 3시까지 총 17종의 안전체험 프로그램이 운영된다. 특히 심폐소생술 교육으로 알려진 'CPR견 신디'가 전용 체험 부스와 포토존을 통해 도민들을 만난다.

이와 함께 119구조견 체험과 소방헬기·소방차 가상현실(VR) 체험, 소화기 사용법, 연기미로 탈출 등 다양한 프로그램이 마련된다. 체험 프로그램 9개 중 6개 이상에 참여하면 소방의 날 기념품도 받을 수 있다.

경기도소방재난본부 관계자는 “소방의 날은 도민을 지켜온 소방가족의 헌신에 자부심을 더하고 119를 향한 도민의 믿음을 되새기는 날”이라며 “앞으로도 도민의 안전을 지키는 일에 최선을 다하겠다”고 말했다.