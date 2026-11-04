안양그린마루, 휴식·안전시설 확충 새 단장…체험교육 공간 확대

경기 안양시 기후변화체험교육센터 '안양그린마루'가 방문객을 위한 휴식 공간과 안전시설을 확충하고 새로운 체험교육 공간으로 탈바꿈했다.

안양시는 지난 9월 말부터 한 달여간 진행한 시설 개선 공사를 마무리하고 잔디마당과 본관 그린체험관 3층 옥상에 방문객 쉼터를 조성했다고 4일 밝혔다.

▲안양그린마루 잔디마당 ⓒ안양시

잔디마당에는 태양광 패널 아래 계단식 나무 벤치를 설치해 어린이와 보호자, 단체 관람객들이 햇볕을 피해 쉴 수 있도록 했다. 방문객들은 휴식과 함께 태양광 발전 원리를 살펴보고, 기존에 설치된 나무 모양 풍력발전기 '윈드 트리'를 통해 풍력에너지의 작동 원리도 관찰할 수 있다.

본관 3층 옥상 124㎡ 공간도 새롭게 정비했다. 바닥재를 교체하고 벤치를 설치했으며, 외부에 노출돼 있던 태양광 발전시설에는 차폐시설을 마련해 안전성을 높였다.

'태양 루프톱'으로 조성된 옥상에서는 태양광 발전시설과 발전량 표시 장치를 통해 전력 생산 과정을 직접 확인할 수 있다. 바닥에는 전통놀이 그림을 더해 교육과 놀이가 함께 이뤄지는 공간으로 활용할 예정이다.

시는 새롭게 정비한 잔디마당과 옥상 공간을 기존 체험 프로그램과 연계해 재생가능에너지와 탄소중립을 보다 쉽고 재미있게 배울 수 있는 현장 교육을 강화할 계획이다.

시 관계자는 “어린이들이 야외 체험활동을 하는 동안 보호자와 단체 관람객들이 편하게 쉴 수 있는 공간을 마련했다”며 “방문객들이 재생가능에너지의 역할과 탄소중립의 중요성을 이해할 수 있도록 교육 프로그램을 확대하겠다”고 말했다.

한편 안양그린마루는 기후변화와 탄소중립을 주제로 한 전시·체험관을 상시 운영하고 있으며, 주말에는 교육 프로그램과 야외 에너지놀이터 체험을 진행해 가족 단위 방문객과 단체 관람객들에게 다양한 체험 기회를 제공하고 있다.