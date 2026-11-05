포스코 포항제철소, 현장 중심 데이터 기반 예지정비 강화…설비 고장 사전 차단

코크스 운반 차량 진동·유량 제어 밸브 상태 분석…돌발 고장 예방 및 생산 안정성 향상

포스코 포항제철소가 현장 직원들의 기술과 데이터를 결합한 예지정비 시스템을 통해 설비관리 고도화에 나서고 있다.

포항제철소 제선설비부와 EIC기술부는 각각 코크스 운반 차량과 후판공장 유량 제어 밸브의 운전 데이터를 분석해 설비 이상 징후를 조기에 감지하는 시스템을 개발했다.

제선설비부 최태현 사원은 코크스 운반 차량의 움직임과 진동 데이터를 분석하는 시스템을 구축했다. 이를 통해 케이블 노후와 연결부 풀림 등 6건의 이상 징후를 사전에 발견해 차량의 갑작스러운 정지를 예방하고 안정적인 설비 운영을 지원했다.

EIC기술부 최동열 대리는 후판공장에서 물과 가스의 흐름을 조절하는 유량 제어 밸브의 상태를 실시간으로 감시하는 시스템을 개발했다. 순간적인 진동과 측정 오차를 걸러내고 운전 상황에 따라 정상 판단 기준을 자동 조정해 밸브 이상을 감지하며, 이상 발생 시 알람을 통해 신속한 정비가 가능하도록 했다.

이번 기술은 숙련공의 현장 경험과 노하우를 데이터로 구현해 기존 경험 중심의 설비관리 방식을 데이터 기반으로 전환했다는 점에서 의미가 있다. 특히 설비 이상을 사전에 파악해 돌발 고장에 따른 생산 차질과 제품 품질 저하를 예방할 수 있을 것으로 기대된다.

포항제철소는 앞으로도 현장 중심의 예지정비 기술을 다양한 생산공정에 확대 적용해 설비 안정성과 생산성을 높여 나갈 계획이다.