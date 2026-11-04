무궁화연구소·인재개발원 숙원 푼다… 완주군, 내년 국가예산 증액 사활

전북 완주군이 국립 나라꽃 무궁화연구소 설립과 사회연대경제 인재개발원 건립 등 수년간 정부안 문턱을 넘지 못한 핵심 숙원사업의 실현을 위해 국회 단계 예산 증액에 총력을 쏟고 있다.

완주군은 4일 유희태 군수가 직접 국회를 찾아 원내 지도부와 주요 상임위, 예결위 소속 국회의원들을 연쇄 면담하고 정부안에서 빠진 3대 핵심 현안의 국비 증액을 강력히 건의했다고 밝혔다.

완주군이 내년 국가예산 반영이 가장 시급하다고 꼽은 사업은 총 640억 원 규모의 3대 현안이다.

무궁화 품종 연구와 재배 기술을 전담할 '국립 나라꽃 무궁화연구소 설립'(총사업비 250억 원)을 위한 기본구상 용역비 2억 원, 사회적경제 전문인력 양성 플랫폼이 될 '사회연대경제 인재개발원 건립'(총사업비 350억 원)을 위한 기본계획 수립 용역비 5억 원 반영을 집중적으로 요청했다.

두 사업은 그동안 정부 예산 편성 마지막 관문에서 잇따라 고배를 마셨던 완주군의 대표 숙원이다.

▲유희태 완주군수. ⓒ완주군

이와 함께 주민 통행 안전과 상습 교통 불편을 해소하기 위한 '국도 17호선 용진 원상운교차로 개선'(총사업비 40억 원) 사업의 실시설계 및 공사비 10억 원 증액도 건의 목록에 올렸다. 교차로 주변에 부체도로를 넓히고 오르막차로를 놓아 사고 위험을 근본적으로 줄이겠다는 구상이다.

유희태 군수는 이날 한병도 더불어민주당 원내대표를 비롯해 지역구 안호영 의원, 박지원 예결위원, 윤준병 도당위원장 등을 차례로 만나 지역 균형 발전과 주민 안전을 위한 초당적 지원을 호소했다.

유희태 군수는 "이번에 건의한 사업들은 완주의 미래 성장동력을 다지고 주민 안전과 직결된 절박한 현안"이라며 "국회 예산 심의가 끝나는 마지막 순간까지 정치권과 탄탄한 공조를 이어가 필요한 국비를 반드시 확보하겠다"고 말했다.