라오스·필리핀으로 날아간 전춘성 진안군수…"외국인 계절근로자 도입 확대"

전북특자도 진안군이 농촌 인구 감소와 고령화로 인한 일손 부족 문제를 해결하기 위해 외국인 계절근로자 도입 확대에 나섰다.

진안군은 전춘성 진안군수를 비롯한 대표단이 2027년도 외국인 계절근로자 선발 및 안정적 수급체계 구축을 위해 업무협약(MOU) 체결국인 라오스와 필리핀 마갈레스시를 순방했다고 밝혔다.

이번 방문에는 전 군수 외에도 공공형 계절근로 사업을 운영 중인 김연태 백운농협 조합장, 김영배 부귀농협 조합장, 조성철 진안농협 상임이사와 계절근로자 금융 지원을 맡은 한정호 NH농협은행 진안군지부장이 동행했다.

▲ⓒ진안군, 외국인 계절근로자 현장 방문 중 라오스 노동사회복지부와 간담회

대표단은 지난 10월 30일 라오스 노동사회복지부를 방문해 2026년 첫 도입된 라오스 근로자 43명에 대한 현장 평가를 공유하고 감사를 표했다.

이어 2027년도 선발 절차 개선 및 도입 규모 확대 방안을 논의한 뒤, 현지 농업 현장 점검과 1차 근로자 현지 면접을 진행했다.

이어 11월 1일에는 필리핀 마갈레스시 및 이주사회노동부(DMW)를 찾아 지난 4년간의 협력 성과를 점검했다.

군은 근로자 입국 지연 방지 대책을 강구하는 한편, 2027년 공공형 계절근로자 유치를 위한 사전 협의와 현지 면접을 마쳤다.

전춘성 진안군수는 "검증된 우수 인력을 적기에 확보해 농가 경영에 차질이 없도록 하겠다"며 "협력국과의 두터운 신뢰를 바탕으로 안정적인 영농 인력 공급망을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

한편 진안군의 외국인 계절근로자 도입 규모는 2022년 155명에서 2023년 390명, 2024년 588명, 2025년 771명으로 매년 증가했으며, 2026년에는 1,011명에 이르는 등 지역 농가 소득 향상과 영농 안정에 크게 기여하고 있다.