경기 광주시, 사회복지 종사자 힐링 워크숍 개최…재충전·소통의 자리

경기 광주시가 사회복지 현장에서 감정노동과 과중한 업무로 지친 종사자들의 심리적 회복과 재충전을 위한 시간을 마련했다.

광주시는 지난 2일부터 3일까지 1박 2일간 충북 제천시 청풍리조트에서 지역 내 사회복지시설 종사자 60여 명을 대상으로 '2026년 광주시 사회복지 종사자 힐링 워크숍'을 개최했다고 4일 밝혔다.

▲사회복지 종사자 힐링 워크숍 기념촬영 ⓒ경기 광주시

광주시사회복지협의회가 주관한 이번 워크숍은 사회복지 종사자들의 스트레스 해소와 정서적 회복을 돕고, 종사자 간 교류와 협력을 강화하기 위해 마련됐다.

참가자들은 청풍문화단지 관람과 케이블카 탑승을 비롯해 마음 돌봄·감정 여행 특강, 한방엑스포 체험, 족욕, 음양오행 팔찌 만들기 등 다양한 체험 프로그램에 참여하며 재충전의 시간을 가졌다.

시 관계자는 “소외된 이웃을 위해 최일선에서 헌신하는 사회복지 종사자들의 노고에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 종사자들의 처우 개선과 건강한 근무 환경 조성을 위해 지속적으로 관심을 갖고 지원하겠다”고 말했다.