인천시, '월드 하이드로젠 엑스포 2026' 참가 수소기업 해외진출 지원

인천광역시가 아시아 최대 규모의 수소산업 전시회에 참가해 수소산업 육성 정책을 알리고 지역 기업의 국내외 판로 개척 지원에 나선다.

4일 인천시에 따르면 시는 이날부터 6일까지 고양 킨텍스 제2전시장에서 열리는 ‘World Hydrogen Expo 2026’에 참가해 인천공동관을 운영한다.

▲ ‘World Hydrogen Expo 2026’ 인천공동관 ⓒ인천광역시

이번 전시회는 12개국 197개사가 참가하는 수소산업 전시회·컨퍼런스로, 수소 생산·저장·운송·활용 분야의 최신 기술을 소개하고 국제 컨퍼런스와 비즈니스 상담회를 통해 기업 간 기술 교류와 사업 협력 기회를 제공한다.

시는 인천테크노파크 및 관내 수소기업 3개사와 공동관을 구성해 지역 수소산업 기반과 기업별 기술력을 홍보한다.

참여 기업은 △인천그린에너지㈜(수소 생산 및 수소충전소 구축·운영·유지보수) △대지오토모티브㈜(수소연료전지 부품 및 매연저감장치) △㈜빅텍스(이산화탄소 포집·활용 설비 및 드라이아이스 제조설비) 등이다.

시는 홍보영상과 전시패널 등을 통해 인천의 수소 생태계 구축 성과와 정책 방향을 소개하고, 참여 기업의 제품·기술 전시와 1대1 바이어 상담을 지원한다. 기업 부스 방문과 연계한 스탬프 투어와 룰렛 이벤트도 운영해 관람객 참여를 유도할 계획이다.

이남주 시 기후에너지국장은 "이번 전시회는 인천의 수소 정책과 지역 기업의 우수한 기술력을 국내외에 알릴 좋은 기회"라며 "지역 기업들이 국내외 바이어와 직접 만나 실질적인 비즈니스 성과를 거둘 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.