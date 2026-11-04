박종혁 인천시의회 의장, 민주당 원내대표 만나 '지방의회법' 제정 협조 요청

박종혁 인천광역시의회 의장이 지방의회의 독립성과 자율성 강화를 위한 ‘지방의회법’ 제정에 국회 차원의 협조를 요청했다.

4일 인천시의회에 따르면 박 의장은 이날 국회 더불어민주당 원내대표실에서 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 지방의회법 제정 필요성을 설명하고 관련 입법이 조속히 추진될 수 있도록 협력을 당부했다.

▲박종혁 인천시의회 의장(왼쪽)과 한병도 더불어민주당 원내대표 ⓒ인천광역시의회

이날 면담에는 대한민국시도의회의장협의회 회장인 남종섭 경기도의회 의장을 비롯해 조성칠 대전광역시의회 의장, 이상식 충청북도의회 의장, 조철기 충청남도의회 의장, 안신일 세종특별자치시의회 의장 등 협의회 관계자들이 참석했다.

참석자들은 지방의회가 주민 대표기관으로서 집행기관을 견제·감시하고 지역 현안을 해결하기 위해서는 독립성과 자율성, 전문성을 보장할 법적 기반이 필요하다고 강조했다.

특히 지방의회의 지위와 권한, 조직 및 운영에 관한 독립적인 법적 근거를 마련하는 지방의회법 제정의 필요성을 설명하고, 실질적인 의회 독립성을 확보하기 위한 조직권과 예산편성 자율성 확대, 의정활동 지원 인력 및 제도 개선 등 현장의 제도적 과제도 논의했다.

박종혁 의장은 “지방의회의 독립성과 전문성 강화는 궁극적으로 주민을 위한 의정활동의 질을 높이고 지방자치의 발전으로 이어지는 중요한 과제”라며 “인천시의회는 앞으로도 전국 지방의회와 긴밀히 연대하고 국회와 지속적으로 소통해 지방의회법 제정 등 지방의회의 위상과 역할을 강화하기 위한 제도 개선에 힘쓰겠다”고 말했다.