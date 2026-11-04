사천 KAI, K-방산 수출 확대 본격화

경남 사천 소재 한국항공우주산업㈜(KAI)가 군수 빅데이터와 인공지능(AI)을 결합해 무기체계의 경제성과 효율성을 극대화하기 위한 'RAM-C AI 에이전트' 개발에 본격 착수했다.

​KAI는 대전컨벤션센터에서 국방부·산업통상자원부·민군협력진흥원·소요군 및 정부 관계자 100여 명이 참석한 가운데 사업 착수 회의를가졌다고 4일 밝혔다.

박경은 KAI 전무는 "KAI는 지난 9월 본 과제의 주관 연구개발기관으로 최종 선정돼 민군협력진흥원과 협약 체결을 완료했다"며 "이번 과제는 국방부와 산업통상자원부가 출연하고 국방과학연구소 민군협력진흥원이 주관하는 부처 연계 협력 기술개발 사업으로 총 293억 원 규모로 48개월간 수행된다"고 말했다.

▲대전컨벤션센터에서 진행된 군수 빅데이터 기반 RAM-C AI 에이전트 개발 착수 회의를 마치고 기념 촬영하고 있다. ⓒKAI

박 전무는 또 "무기체계의 획득부터 운영·유지·성능개량에 이르는 전 수명주기의 정비·운용 데이터를 통합 분석해 RAM-C(신뢰도·가용도·정비도·비용) 분석의 정확도를 높이고 AI를 활용한 예측과 의사결정까지 지원하는 통합 플랫폼을 구축하는 사업이다"면서 "KAI는 전투기나 전차 등 고난도 무기체계의 개발부터 퇴역까지 발생하는 총유지비용과 부품 교체 시점을 AI가 정밀 예측·관리하는 통합 군수 데이터 분석 플랫폼을 구축하게 된다"고 덧붙였다.

그러면서 "기술 개발이 완료되면 무기 고장으로 인한 운용 중단을 사전에 방지해 무기체계 가동률과 운영 효율성을 극대화할 수 있다"고 의미를 부여했다.

박경은 전무는 "이번 연구는 군수 데이터와 AI를 결합해 무기체계의 가동률과 운영 효율을 높이는 데이터 기반 군수 의사결정 기술을 확보하는데 있다"고 하면서 "육·해·공 무기체계 실증을 통해 현장 적용성을 높이고 K-방산 수출과 후속군수지원 분야로 활용 범위를 확대해 나가겠다"고 강조했다.