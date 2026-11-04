영암금정 대봉감축제, 11월 7일 금정생활문화센터서 개최

영암 금정 대봉감의 제철을 맞아 '제21회 금정면민의 날 및 2026 영암금정 대봉감축제'가 오는 7일 금정생활문화센터 일원에서 열린다.

4일 군에 따르면 '가을이 익다, 금정이 달다'를 주제로 열리는 이번 축제는 11월 6일 대봉감 고유제를 시작으로, 지역 특산물인 대봉감의 맛을 알리고 면민과 방문객이 함께 즐기는 행사로 마련된다.

▲2026 영암금정 대봉감축제 포스터ⓒ영암군

7일 오전 10시 제21회 금정면민의 날 기념식을 시작으로 문화공연과 초청가수 축하무대가 이어진다. 이날 공연에는 개그맨 겸 가수 김재롱을 비롯해 '미스트롯 2·4' 출연 가수 연예진, '아침마당' 출연 가수 하나영, '내일은 미스트롯' 출연 가수 김유선 등이 무대에 오른다.

축제장에는 지역 농가가 직접 재배한 대봉감을 판매하는 직거래 장터가 운영된다. 방문객들은 제철 대봉감을 현장에서 살펴보고 구매할 수 있다. 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 놀이 공간도 마련된다. 에어바운스 놀이터와 대봉감 관련 체험 행사, 시식 공간 등이 운영돼 방문객들이 대봉감을 맛보고 다양한 활동에 참여할 수 있다.

정우길 금정면 문예체육진흥회장은 "영암 금정 대봉감은 자연이 키운 달콤한 행복이자 우리 지역의 대표 자랑거리"라며 "제철 대봉감의 달콤한 맛과 함께 문화공연, 신나는 놀거리, 풍성한 먹거리를 정성껏 준비했으니 가족·연인과 함께 금정을 방문해 잊지 못할 가을 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.