李대통령 "한국전 민간인 희생, 은폐된 진실 명명백백 밝혀야"

이재명 대통령은 한국전쟁 전후 민간인 희생 문제와 관련 "국가에 의해 은폐된 진실을 명명백백하게 밝히고 잘못된 역사를 바로잡는 것은 오늘의 국가가 마땅히 해야 할 책무"라며 "대전 골령골에 들어설 전국단위 위령시설이 신속하게 착공되고, 희생자들의 명예 회복을 위한 조치도 차질 없이 이뤄지도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 6일 서울시청 다목적홀에서 열린 '한국전쟁 전후 민간인 희생자 제76주기 전국합동추모제'에 보낸 서면 추도사에서 이같이 밝혔다. 한국전쟁 민간인 희생 합동추모제에 대통령 추도사가 나온 것은 이번이 처음이다. 이날 추도사는 전성환 청와대 경청통합수석이 대독했다.

이 대통령은 "합동추모제를 맞아 무고하게 희생되신 모든 분의 영전에 깊은 애도를 표한다"며 "사랑하는 가족을 가슴 깊이 묻은 채 오랜 세월 슬픔과 고통을 견뎌오신 유가족 여러분께 진심 어린 위로를 전한다"고 했다.

이 대통령은 "76년 전, 이 땅에는 참혹한 비극이 있었다"며 "한반도 전역을 뒤흔든 전쟁의 소용돌이 속에서 수많은 무고한 국민이 억울하게 목숨을 잃었다. 누군가는 이념이 다르다는 이유로, 누군가는 가족과 이웃의 혐의에 연루되었다는 이유로, 또 누군가는 이유조차 알지 못한 채 희생됐다"고 지적했다.

이어 "더욱 가슴 아픈 것은 그날의 비극이 희생자들의 죽음으로 끝나지 않았다는 사실"이라며 "남겨진 이들은 가족, 친구, 이웃을 잃은 슬픔조차 온전히 드러내지 못했다. 억울함을 호소할 곳도, 진실을 밝힐 길도 막힌 채 또 다른 가족들에게 피해가 돌아갈까 두려워 강요된 침묵 속에 살아야만 했다"고 유족의 아픔에 위로와 공감을 보냈다.

이 대통령은 "그동안 유가족 여러분의 끊임없는 노력으로 묻혀 있던 진실이 드러났고, 진실화해위원회 등의 조사를 통해 국가폭력의 실상이 일부 밝혀졌지만 마땅히 이뤄져야 할 일에 비하면 아직 갈 길이 멀다"면서 진실 규명과 전국단위 위령시설 건립, 희생자 명예 회복 등 국가 역할을 강조했다.

이 대통령은 "정부는 유해 발굴과 신원 확인을 통해 희생자의 가족 찾기를 적극적으로 추진해, 희생자분들이 하루빨리 가족의 품으로 돌아올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.