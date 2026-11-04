李대통령, 유튜브 채널 신설키로…"국민과 더 다양한 소통"

이재명 대통령이 5일부터 유튜브 채널을 시작한다. 국무회의 공개, SNS 과잉 우려 속에도 대국민 직접 소통 방식을 늘려 정면돌파하겠다는 의지로 보인다.

청와대 성기홍 홍보소통수석은 4일 브리핑에서 "뉴미디어 플랫폼 중 하나인 유튜브를 통해서 국민의 궁금증에 답하고 정책을 설명하는 프로그램을 만들었다"며 이를 알렸다. 이 대통령이 나선 유튜브 프로그램 제목은 '대통령의 Y'다.

성 수석은 "옛 트위터인 X를 통한 소통에 더해서 '대통령의 Y'를 매개로 국민과 더욱 다양하고 깊이 있게 소통하겠다는 의미"라고 했다. 또 "Y는 왜를 뜻하는 영어 단어 'Why'를 의미하기도 한다"면서 "대통령의 생각과 국정 운영에 대한 이유를 충분하게 설명하려는 취지도 반영하고 있다"고 했다.

이 대통령은 유튜브 채널에서 당면 현안과 정책 설명을 포함해 댓글에 대한 직접 답변도 할 예정이다. 성 수석은 "유튜브 플랫폼의 특징을 고려해 대통령은 연설이나 공식 회의 석상의 발언과는 달리 편안한 분위기에서 국민의 언어로 최대한 진솔하게 의견을 피력하고 국민의 질문에 답변할 예정"이라고 했다.

첫회는 5일 저녁 9시 공개된다. 아나운서 출신인 손정은 서울브릿지ENT 대표가 진행을 맡는다. 성 수석은 "오늘 오전 1회차 녹화를 마쳤다"며 "편집 작업을 거쳐 내일 밤 9시 유튜브 채널 KTV 이메진과 이재명 TV를 통해 공개할 예정"이라고 했다.

성 수석은 "순방과 같은 부득이한 사정이 아니라면 당분간 앞으로 2~3주 간격으로 정기 소통을 유튜브를 통해 이어갈 예정"이라며 "방송 분량은 대략 30분 정도"라고 했다.

이 대통령의 유튜브 소통과 관련해 청와대 고위 관계자는 "정치인이나 지도자는 국민들의 목소리를 항상 들어야 되고 의지를 전달하는 것이 본연의 임무"라며 "당대에 존재하는 가장 유력한 미디어를 활용해서 국민들에게 메시지를 전달하는 채널을 갖는 게 너무도 당연한 것"이라고 했다.

이같은 소통 확대를 만류하는 청와대 참모진의 목소리는 크지 않았던 것으로 보인다. 이 관계자는 아이디어 제안자를 묻는 질문에 "이심전심"이라며 "홍보소통수석실의 생각이기도 하고 대통령의 생각이기도 하다"고 했다.

그는 "이 대통령은 어떻게 하면 국민들에게 정책의 진정성, 정책의 메시지를 전달할 수 있을까 항상 고민하는 분이고 비서실, 참모 입장에선 대통령 메시지를 전달할 수 있는 다양한 방안을 고민한다"며 이같이 말했다. 5일 첫 방송에도 "대통령의 소통 철학에 대한 내용이 많이 담겨 있다"고 그는 덧붙였다.