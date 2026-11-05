경기농진원, '경기 배려 소비' 캠페인…열과 피해 배 농가 판로 지원

기후변화로 외관상 상품성이 떨어진 배를 합리적인 가격에 판매하고 농가의 어려움을 함께 나누는 소비 캠페인이 경기도에서 펼쳐진다.

경기도농수산진흥원은 오는 6일 제31회 경기도 농업인의 날을 맞아 배 재배 농가의 판로를 지원하고 소비를 촉진하기 위한 ‘경기 배려 소비’ 캠페인을 추진한다고 5일 밝혔다.

▲'경기 배려 소비' 캠페인 안내문 ⓒ경기도농수산진흥원

이번 캠페인은 기후변화로 열과 피해를 입은 배의 소비를 늘려 어려움을 겪는 농가에 실질적인 도움을 주기 위해 마련됐다. 외관상 상품성은 다소 떨어지지만 맛과 품질에는 문제가 없는 배를 다양한 유통 채널을 통해 소비자에게 선보이는 것이 핵심이다.

경기도농수산진흥원은 안성원예농협과 협력해 광역로컬푸드 직매장과 직거래 장터 도래미마켓, 온라인 쇼핑몰 마켓경기 등에서 캠페인을 진행한다.

광역로컬푸드 직매장 수원점에서는 6일부터, 광주점에서는 9일부터 상품 소진 시까지 7.5㎏ 배 한 상자를 정상가 4만 원에서 50% 할인한 2만 원에 판매한다.

경기도담뜰 도래미마켓에서는 6~7일 이틀간 3㎏ 봉지 배를 1만 원에 판매한다. 농가 응원 메시지를 작성하거나 사회관계망서비스(SNS)에 구매 인증을 하면 네이버페이를 증정하는 이벤트도 마련했다.

온라인에서도 할인 혜택을 받을 수 있다. 경기도 공공 온라인 쇼핑몰 마켓경기는 9일부터 23일까지 ‘배’를 사는 마음, 농가를 향한 ‘배’려 소비 할인쿠폰 행사를 진행한다. 행사 기간 매일 오전 10시 배와 배즙류를 대상으로 30% 할인쿠폰을 선착순 발행하며, 소비자는 쿠폰을 내려받아 해당 상품을 할인된 가격에 구매할 수 있다.

최창수 경기도농수산진흥원장은 “농업·농촌의 어려움에 공감하며 함께 나누는 소비문화가 확산되는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 공공형 농산물 소비 촉진 모델을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.